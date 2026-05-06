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Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciato

Donoratico

6 Maggio 2026

Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciato

Donoratico (Livorno) 6 maggio 2026 Litiga brandendo un coltello, identificato e denunciato

La Polizia di Stato di Cecina, il 1° maggio, ha rintracciato ed indagato un giovane italiano, segnalato nei pressi di un ristorante a Donoratico per aver avuto un diverbio con un coetaneo, che avrebbe minacciato con un coltello.

Erano quasi le 14,00 del giorno della Festa dei lavoratori, quando giungeva la segnalazione al servizio di emergenza 112 NUE circa la presenza di due uomini che discutevano animatamente in strada mentre uno dei due brandiva un coltello

La Volante del Commissariato di P.S. di Cecina, raggiunto il luogo indicato non riscontrava quanto segnalato, ma l’attenzione degli agenti ricadeva su un giovane particolarmente infastidito dalla loro presenza; lo stesso, al tentativo di identificazione, assumeva un atteggiamento sempre più aggressivo e minaccioso, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Vista la segnalazione precedente inerente il presunto possesso di un coltello e lo stato di alterazione psico-fisica in cui dimostrava di versare il soggetto – verosimilmente per l’eccesso di assunzione di alcool — dopo la perquisizione conclusasi con il sequestro di due coltelli rispettivamente di 19 e 8 cm, gli agenti richiedevano l’ausilio di personale medico, che lo sottoponevano a sedazione, trasportandolo presso il locale Pronto Soccorso, per un eventuale consulto psichiatrico.

Il ragazzo – già censurato per violenza e minaccia a P.U e per reati inerenti gli stupefacenti – veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il porto di oggetti atti ad offendere, oltre che per rifiuto delle generalità, minaccia a P.U. e minaccia aggravata nei confronti del coetaneo.