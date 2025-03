Livornese 40enne denunciato per evasione

Home

14 Marzo 2025

Livorno 14 marzo 2025

I Carabinieri della Stazione Livorno-Porto, negli ultimi giorni, durante controlli del territorio orientati a eseguire verifiche su persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno sorpreso in flagranza e denunciato un livornese oltre la quarantina che ha violato gli obblighi inerenti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

L’indagato si trovava sottoposto alla suddetta misura cautelare dallo scorso ottobre in quanto indiziato di reati contro la persona. Lo stesso non avrebbe pertanto potuto lasciare la propria abitazione senza una comprovata necessità e comunque solo in determinati giorni e fasce orarie stabilite dal Giudice per consentire di soddisfare imprescindibili esigenze.

I carabinieri della stazione hanno verificato che l’uomo al momento del controllo, avvenuto al di fuori di autorizzazioni e/o permessi, non era all’interno dell’abitazione ed a seguito di mirate ricerche lo hanno intercettato poco dopo a piedi, procedendo alle rituali attività di polizia giudiziaria concluse con il deferimento all’AG di Livorno per il reato di evasione. Trattandosi di soggetto recidivo a suo carico potrebbe essere disposto anche un aggravamento della misura cautelare consistente nella restrizione in carcere.