Home

Cronaca

Livornese del 2003 in fuga all’alt della polizia, fermato e denunciato per ricettazione

Cronaca

1 Giugno 2021

Livornese del 2003 in fuga all’alt della polizia, fermato e denunciato per ricettazione

Non si fermano all’alt, tentano la fuga ma uno viene raggiunto dal personale delle volanti e denunciato.

Livorno 1 giugno 2021

Nella nottata alle h. 3.15 una volante della polizia in piazza della Repubblica incrociava uno scooter con due persone a bordo che non si fermava all’intimazione dell’alt degli agenti dandosi alla fuga nelle vie vicine:

i due soggetti venivano incrociati in piazza Mazzini nei pressi dell’Hotel Boston dove impattavano una seconda volante che era sopraggiunta in ausilio.Senza lesioni e dopo avere abbandonato il mezzo si davano alla fuga verso via Corcos dove uno dei due veniva raggiunto e fermato, mentre l’altro scappava.

Il fermato, con precedenti vari, è un livornese del 2003 e veniva denunciato in stato di libertà per ricettazione e resistenza a p.u.

Del tutto è stato informato il PM del Tribunale dei minorenni di Firenze.

Il mezzo infatti risultava intestato ad un signore livornese il quale dichiarava che:

il mezzo era in uso al figlio che si trovava fuori casa; sentito il giovane dichiarava che non riusciva a rientrare presso la sua abitazione in quanto il motorino gli era stato rubato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin