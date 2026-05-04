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Livornese “fuori controllo” al pronto soccorso di Cecina: rarrestato per esistenza e lesioni

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4 Maggio 2026

Livornese “fuori controllo” al pronto soccorso di Cecina: rarrestato per esistenza e lesioni

Livorno 4 maggio 2026 Livornese “fuori controllo” al pronto soccorso di Cecina: rarrestato per esistenza e lesioni

Un intervento sanitario si trasforma in un episodio di violenza, con l’arresto di un uomo residente a Livorno. È quanto accaduto a Cecina quando i Carabinieri sono dovuti intervenire in orario serale al pronto soccorso per supportare il personale del 118 impegnato nell’assistenza a un giovane in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Cecina, l’allarme è scattato intorno alle 22.30. Il personale sanitario si trovava alle prese con un paziente particolarmente agitato, una condizione che – non si esclude – potrebbe essere stata aggravata dal poliabuso di sostanze. Proprio per garantire la sicurezza degli operatori e riportare la situazione sotto controllo, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

All’arrivo delle forze dell’ordine, però, il 32enne livornese avrebbe reagito con violenza. L’uomo avrebbe iniziato a inveire contro i militari, pronunciando frasi minacciose e offensive, arrivando anche a tentare di aggredirli fisicamente. Durante i momenti più concitati, uno dei Carabinieri avrebbe riportato una lieve lesione a una mano.

Nonostante la tensione, i militari sono riusciti a contenere la situazione e a riportare la calma. Al termine dell’intervento, il 32enne è stato arrestato con le accuse di resistenza, oltraggio e lesioni personali.

Nella giornata successiva si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Livorno, che ha confermato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, sempre più spesso chiamati a intervenire in situazioni complesse e ad alto rischio, dove la gestione dell’emergenza si intreccia con comportamenti imprevedibili e violenti.