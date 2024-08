Home

Livornesi “benestanti” reddito pro capite per consumi di 2000 euro al mese ma nel 24 conterranno le spese. L’analisi della Camera di Commercio

20 Agosto 2024

Nel 2023, secondo le stime formulate ad aprile 2024 dalla società Prometeia, nelle province di Grosseto e Livorno le attività produttive hanno generato una ricchezza che supera i 15 miliardi di euro, il 5,7% in più rispetto al 2022; un risultato più che soddisfacente tenuto conto che sono stati ampiamente superati i livelli pre pandemia e pre crisi del 2018.

E’ uno degli elementi che emergono dal report ‘Contabilità territoriale e scenari economici previsionali’ elaborato dal Centro Studi e Servizi; Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, su dati Prometeia.

Guardando alle previsioni per il 2024, queste indicano la possibilità di un ulteriore significativo incremento della ricchezza prodotta dalle attività economiche tra il 2 e il 3%. Ma l’escalation dei prezzi potrebbe tagliare pesantemente questo incremento, portandolo a +0,5% nella migliore delle ipotesi.

Se i dati sulla ricchezza hanno il segno ‘più’, per quanto riguarda, invece, reddito e consumi per il 2023 Prometeia ipotizza un valore medio del reddito pro capite pari a 22. 582 euro a livello nazionale e 23.972 euro regionale, mentre; è associato un reddito pro capite annuo disponibile per i consumi pari a 24.792 euro ai residenti livornesi e 22.568 euro a quelli grossetani.

La spesa per i consumi, seppur lievemente cresciuta nel 2023, è frenata dalla forte incertezza che caratterizza gli anni ’20 del nuovo millennio.

L’impennata del costo della vita (aumento dei prezzi e dei bisogni di consumo); il “congelamento” dei salari e le preoccupazioni delle famiglie sul futuro bloccano la domanda interna; la corsa dei prezzi, seppur meno intensa nel 2023, impedisce ai redditi di sostenere il livello dei consumi pre Covid.

Lo scenario che si prefigura per il 2024 è quello di:

un ulteriore e inevitabile contenimento della propensione al consumo e, per questa via, della crescita della spesa media, con eccezione di Grosseto.

Da sottolineare la particolare situazione della Maremma. Qui il valore reale dei consumi, ormai da tempo, supera la capacità di acquisto del reddito disponibile, che resta sotto i bisogni ineludibili; come conseguenza si prevede che i consumi pro capite continuino a crescere anche nel 2024 seppur in modo contenuto e associati ad una propensione al consumo minore del 2023.

Per quanto riguarda il numero di occupati tra il 2021 e il 2023 nelle due province è risultato superiore alle unità di lavoro. Ciò lascia intendere che ogni individuo ha lavorato meno di quanto previsto/desiderato e si ipotizza, pertanto, il sussistere di una situazione di sottoutilizzo del fattore umano. La situazione si capovolge se guardiamo la media regionale e nazionale.

Pur in questo quadro, come detto, la ricchezza prodotta dal sistema economico aumenta ed è prevista in ulteriore lieve incremento nel 2024: l’evoluzione positiva del valore aggiunto trova fondamento soprattutto nei Servizi per quanto l’intensità di crescita della ricchezza prodotta dal settore si vada ridimensionando.

