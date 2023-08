Livorno, 103 candeline per nonna Severina

Home

30 Agosto 2023

Nonna Severina festeggia 103 anni

Livorno 30 agosto 2023

Festeggia ben 103 anni nonna Severina Arcolini, vedova Cappagli.

In realtà questa per Severina è la seconda torta di compleanno del 2023, perché è nata il 21 luglio 1920 ma è stata registrata all’anagrafe il 30 agosto, con molti giorni di ritardo. Spesso, quindi, con sua grande gioia, il compleanno viene festeggiato dai familiari due volte.

Severina è sempre stata una donna molto attiva e una grande lavoratrice. Dopo l’infanzia a Massa, da giovane è stata anche dipendente della Magneti Marelli a Torino, poi si è sposata e si è stabilita a Livorno, dove ha fatto la sarta.

Vive in una casa in via Grotta delle Fate frequentata da parenti di ogni età, in particolare i quattro pronipoti Giorgio, Davide, Greta e Vittorio, che contribuiscono a mantenerla lucida e “sveglia”.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a nonna Severina una rosa con gli auguri più affettuosi della città.

