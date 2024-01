Livorno 11 gennaio 2024 – Servizio Civile Universale: 8 posti in sedi CNA , come fare domanda

Fondazione Impresasensibile ETS, ente titolare del programma “I protagonisti della rigenerazione civica: anziani, giovani e terzo settore” ricerca di 207 giovani tra i 18 e i 28 anni da impiegare nei progetti nei settori dell’assistenza, dell’educazione e della promozione culturale e del patrimonio artistico e culturale in tutta Italia.

Nella provincia di LIVORNO la fondazione partecipa al bando con 8 posizioni nei seguenti progetti e le seguenti sedi:

Titolo Progetto: Giovani e Futuro: 2023 anno europeo delle competenze Settore e area di intervento :Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Area di Intervento: Animazione culturale verso giovani 184611 Impresasensibile Ets – Cecina Livorno CECINA Corso Giacomo Matteotti, 274 1 184702 Impresasensibile Ets – Piombino Livorno PIOMBINO Via Leonardo Da Vinci, 7 1 184749 Impresasensibile Ets – LIVORNO Livorno LIVORNO Via Martin Luther King, 15 1 Titolo Progetto: I Pensionati attivi e contemporanei Settore e area di intervento :Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Area di Intervento: Animazione culturale con gli anziani Codice sede Sede COMUNE INDIRIZZO NR VOLONTARI 184611 Impresasensibile Ets – Cecina CECINA Corso Giacomo Matteotti, 274 1 *GMO 184706 Impresasensibile Ets – Portoferraio PORTOFERRAIO Via Manganaro, 64 1 184749 Impresasensibile Ets – LIVORNO LIVORNO Via Martin Luther King, 15 1 *GMO *GMO = Giovani con Minori Opportunità (Difficoltà Economiche) Titolo Progetto: Progetto: Welfare e Terzo Settore: Territorio, Servizi e Organizzazioni Settore e area di intervento :Settore A – Assistenza Area di Intervento: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale Codice sede Sede COMUNE INDIRIZZO NR VOLONTARI 184749 Impresasensibile Ets – LIVORNO LIVORNO Via Martin Luther King, 15 1 220601 Impresasensibile Ets – Rosignano Marittimo ROSIGNANO MARITTIMO Via Aurelia , 453 1

I progetti promossi hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,30. Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID con un livello di sicurezza 2 sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale ( www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ). Su tale sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

Tutte le informazioni per compilare la domanda sono contenute nella Guida alla Compilazione della domanda DOL.

Segnaliamo anche il link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it dove i giovani potranno trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda secondo le nuove procedure.

Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti contemplati nel presente bando;

intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il BANDO ORDINARIO pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Fondazione Impresasensibile ETS c/o CNA Livorno, via M. L. King 15/21, Tel. 0586267111