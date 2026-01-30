Home

Cronaca

Livorno: 121 confezioni di integratori senza etichetta, sequestro e multa a titolare di società sportiva

Cronaca

30 Gennaio 2026

Livorno: 121 confezioni di integratori senza etichetta, sequestro e multa a titolare di società sportiva

Livorno 30 gennaio 2026 Livorno: 121 confezioni di integratori senza etichetta, sequestro e multa a titolare di società sportiva

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell’ambito dei servizi disposti dal superiore Comando per la Tutela della Salute nel settore degli integratori alimentari, con quelli del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno che concorre nei servizi con i dipendenti Comandi Stazione Carabinieri rispettivamente competenti per territorio, orientati alla ricerca dei prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, hanno elevato sanzione amministrativa a carico di un 50enne titolare di una società sportiva nel capoluogo labronico.

Nel corso delle attività di verifica e controllo, i militari hanno accertato che presso l’attività erano detenuti per la vendita agli atleti, vari integratori alimentari privi della prevista etichetta con indicazione obbligatoria della procedura di notifica dei prodotti al Ministero della Salute.

Fra questi, 121 confezioni di prodotti per il valore commerciale stimato ammontante a circa euro 2.000, sono stati sequestrati in via cautelare, oltre ad essere colpito da una sanzione di oltre euro 6.600. I controlli dei Carabinieri del NAS e dell’Arma territoriale proseguiranno su tutto il territorio provinciale, anche in collaborazione con le Autorità sanitarie competenti.