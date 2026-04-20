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Livorno, 14enne cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Cronaca

20 Aprile 2026

Livorno, 14enne cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Livorno 20 aprile 2026 Livorno, 14enne cade in un pozzo: salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nella serata di domenica 19 aprile, quando un ragazzo di 14 anni sarebbe caduto in un pozzo in un’area incolta tra i quartieri di Coteto e Salviano.

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 19:46, quando i vigili del fuoco del comando di Livorno sarebbero stati allertati dal personale sanitario per un intervento urgente. L’episodio si sarebbe verificato in una zona a valle della ferrovia, tra via Campania e via Giovanni Lazzara.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe precipitato all’interno di un pozzo scoperto, profondo circa cinque metri, con la presenza di circa 60 centimetri d’acqua sul fondo.

Determinante l’intervento dei vigili del fuoco, che avrebbero recuperato il ragazzo utilizzando tecniche SAF (speleo alpino fluviali), operazioni particolarmente complesse impiegate in contesti difficili e spazi confinati. Una volta tratto in salvo, il 14enne sarebbe stato affidato alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Successivamente, su richiesta della Polizia Municipale, i vigili del fuoco sarebbero intervenuti anche per la messa in sicurezza del pozzo, risultato privo di copertura e potenzialmente pericoloso.