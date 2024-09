Home

Livorno, 15 anni di allagamenti: addio al cassonetto galleggiante, ma l’acqua resta

9 Settembre 2024

Allagamenti nello stesso punto, cambiamento climatico o mancanza di infrastrutture adeguate?

Quindici anni fa, nel 2009, una foto immortalava l’incrocio tra Viale Carducci e i viali Alfieri e Ippolito Nievo a Livorno completamente allagato. Un cassonetto della spazzatura galleggiava per strada, trascinato dall’acqua. Oggi, 8 settembre 2024, la scena si ripete nello stesso identico punto. L’unica differenza? I cassonetti non ci sono più, sostituiti dal sistema di raccolta porta a porta. Per il resto, tutto rimane uguale, nonostante siano passate tre amministrazioni: Cosimi, Nogarin e Salvetti, attualmente al secondo mandato.

Il sindaco Salvetti ha comunicato che oggi sulla città sono caduti quasi 45 millimetri di pioggia in un’ora, un livello che ha fatto scattare l’apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) della Protezione civile. Il primo cittadino ha avvertito la popolazione di limitare gli spostamenti, precisando che la pioggia si è concentrata sulla città e non sulle colline, mantenendo i torrenti e corsi d’acqua sotto il livello di massima attenzione.

Tuttavia, è lecito porsi una domanda: siamo sicuri che la colpa sia solo del cambiamento climatico?

Gli allagamenti in questa zona di Livorno si ripetono con cadenza ciclica da anni, e il fenomeno interessa sempre gli stessi punti critici della città. Forse, oltre a considerare l’aumento degli eventi climatici estremi, sarebbe più opportuno riflettere sull’efficienza del sistema di smaltimento delle acque.

Livorno sembra essere un esempio lampante di come le infrastrutture urbane non siano state adeguate al mutare delle esigenze. Forse la risposta potrebbe trovarsi in interventi mirati all’aumento delle “bocche di lupo” e alla revisione della capacità del sistema di drenaggio delle acque, con l’introduzione di tubature di maggiore portata.

In un contesto di cambiamento climatico, gli eventi meteorologici estremi sono destinati a diventare più frequenti, ma quanto si è fatto realmente per prevenire e gestire situazioni prevedibili come queste? In 15 anni, la pioggia ha continuato a creare disagi nelle stesse zone, segnalando che forse è giunto il momento di affrontare il problema alla radice.

Di seguito il video di Livornogramm di viale Carducci (8 settembre 2024) e alcune immagini di uno dei ricorrenti eventi avvenuto nel 2009

