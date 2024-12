Home

Livorno, 1,5 milioni di fatture false nell’elettronica per abbattere i ricavi: scatta la denuncia

28 Dicembre 2024

Livorno, 1,5 milioni di fatture false nell’elettronica per abbattere i ricavi: scatta la denuncia

Livorno 28 dicembre 2024

Prosegue incessante in tutta la provincia labronica l’attività di polizia economico-finanziaria dei reparti del Corpo coordinati dal Comando Provinciale Livorno, con la principale finalità di scovare, in tutti i settori economici e professionali, le forme di evasione fiscale più consistenti e dannose. Tali servizi svolti dai finanzieri sono a tutela dell’Erario, degli imprenditori/professionisti in regola, ma anche presidio di equità e giustizia sociale, soprattutto laddove si guardi al fondamentale principio sancito dall’art. 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

In questo contesto diventa fondamentale la quotidiana azione di monitoraggio, intelligence e selezione dei potenziali target, tramite analisi delle banche dati e individuazione di alert di rischio e pericolosità fiscale, con attenzione anche alle segnalazioni dei cittadini.

All’esito di approfondimenti il Gruppo labronico ha individuato una società del capoluogo operante nel settore dei materiali elettrici ed elettronici, che già ad un primo screening patrimoniale risultava non in linea con i servizi forniti e la situazione contabile e commerciale. Peraltro taluni fornitori risultavano essere delle cd. “cartiere”, ossia società che emettono solo sulla carta delle fatture, senza che in realtà ci sia stata alcuna effettiva fornitura di beni/servizi; ciò al fine di abbattere il risultato economico, e quindi far pagare meno tasse, al soggetto che utilizza le cd. F.O.I. (Fatture per Operazioni Inesistenti).

L’attività di approfondimento è stata svolta con l’avvio di una vera e propria ispezione fiscale eseguita nei confronti dell’attività, con l’effettuazione di un accesso presso l’esercizio. Le Fiamme Gialle hanno quindi effettuato molteplici riscontri economico-finanziari, accertamenti sulle effettive attività commerciali ed un’articolata analisi della documentazione contabile ed extracontabile. All’esito del servizio i militari hanno ricostruito il significativo illecito utilizzo di “fatture false” in più anni di attività: oltre 1,5 milioni di Euro di fatture false utilizzate per alterare le dichiarazioni dei redditi.

Le attività sono terminate con una dettagliata verbalizzazione destinata al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per le conseguenti attività di accertamento, nonché una denuncia a carico del titolare della società per il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta mediante uso di fatture false previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, la cui responsabilità sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna

