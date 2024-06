Home

Livorno, 20 giugno 2024 – Alloggi a canone sostenibile ex Caserma Lamarmora e via Galilei 11, approvata la graduatoria definitiva

20 Giugno 2024

Con determinazione dirigenziale n.5376 del 19/06/2024 è stata approvata la Graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l’accesso alla locazione degli alloggi a canone sostenibile che si trovano nell’ex Caserma Lamarmora e in via Galilei 11.

La graduatoria è pubblicata in forma anonima con indicazione del numero di domanda ed è consultabile sulla Rete Civica all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/ sociale/ufficio-casa/ graduatorie

Il Comune procederà alle convocazioni dei concorrenti seguendo l’ordine generale di graduatoria in base agli alloggi a canone sostenibile che perverranno in disponibilità nel corso di vigenza biennale della graduatoria.