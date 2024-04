Home

24 Aprile 2024

Livorno 24 aprile 2024 – Livorno: 24mila euro di reddito medio, “i numeri tratteggiano la realtà e cancellano strumentalizzazioni”

“E poi arrivano i numeri, quelli che tratteggiano la realtà e cancellano le strumentalizzazioni.

In questo caso stiamo parlando delle condizioni economiche di Livorno lette attraverso il reddito medio dichiarato.

Il ministero dell’economia ha reso noti i dati di tutte le regioni e naturalmente anche della Toscana, comune per comune.

Ci sono luoghi come Lajatico e Forte dei marmi che svettano come di consueto, capoluoghi come Firenze, Siena e Pisa che sono nei primi posti e poi c’è Livorno con un reddito medio di circa 24 mila euro, cresciuto rispetto al 2019 in maniera evidente ed esattamente del 6.7% che corrisponde a circa 1500 euro annui.

Da segnalare anche l’aumento del numero di contribuenti nell’ordine di 690.

Dietro Livorno ci sono capoluoghi come Arezzo, Carrara, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa e tanti più piccoli.

A confortare questo quadro ci sono anche i dati sui depositi bancari, il fatto che in questa legislatura non abbiamo mai alzato il livello di tassazione come nel caso della Tari, i 5000 lavoratori dipendenti in più rispetto al 2019, il calo del tasso di disoccupazione e il raddoppio degli introiti della tassa di soggiorno sul fronte degli arrivi in città dei turisti.

Insomma possiamo cancellare l’immagine che qualcuno vuol maldestramente promuovere di una Livorno povera e abbandonata a se stessa per tornare alla realtà.

La realtà ci dice fondamentalmente due cose:

che una parte significativa della città ha una livello di reddito e una qualità della vita addirittura sopra alla media Toscana mentre; una parte della città che invece deve essere supportata e aiutata in tutti i modi e con tutte le strategie che per noi sono rappresentate dalla crescita delle opportunità di lavoro e dalla spesa per il sociale triplicata rispetto a cinque anni fa. Continuare a far cresce il reddito medio pro capite e diminuire il divario rispetto a chi è in difficoltà questa è la missione da continuare a promuovere”. E’ quanto dichiara in una nota il sindaco di Livorno Luca Salvetti

