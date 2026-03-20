Home

Cronaca

Livorno: 60 sanzioni per uso improprio del contrassegno disabili, ritirati 4 pass intestati a persone decedute

Cronaca

20 Marzo 2026

Livorno: 60 sanzioni per uso improprio del contrassegno disabili, ritirati 4 pass intestati a persone decedute

Livorno 20 marzo 2026 Livorno: 60 sanzioni per uso improprio del contrassegno disabili, ritirati 4 pass intestati a persone decedute

Tra i servizi che quotidianamente la Polizia Municipale svolge a favore della collettività, ci sono i controlli mirati sul rispetto delle norme del Codice della Strada che tutelano i cittadini più fragili, al fine di agevolare l’accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità e la libera fruizione degli spazi pubblici e dei luoghi di aggregazione.

La scorsa settimana gli agenti della Polizia Municipale hanno ritirato 4 contrassegni per auto al servizio di persone con disabilità che venivano utilizzati impropriamente dai familiari, nonostante i legittimi titolari fossero deceduti. I familiari non avevano restituito il pass al Comune e continuavano a parcheggiare il mezzo esponendo il contrassegno senza più averne il diritto.

Dal primo gennaio ad oggi le sanzioni per uso improprio del contrassegno disabili sono state 60, mentre 105 sono state le sanzioni per veicoli parcheggiati senza titolo su stalli riservati ai mezzi delle persone con disabilità; 1258 sono state le sanzioni per veicoli lasciati in sosta sui marciapiedi creando intralcio al passaggio e 384 le sanzioni per sosta in area pedonale urbana.

Da inizio anno la Polizia Municipale ha rilasciato 388 pareri sul rispetto del Codice della Strada per pratiche di rilascio di occupazione di suolo pubblico. Sono inoltre state svolte 87 verifiche che hanno portato a 25 sanzioni per occupazioni di suolo pubblico commerciali senza titolo e a 28 sanzioni per occupazioni con ponteggi non autorizzate o prive delle condizioni di sicurezza.

La Polizia Municipale, in occasione delle prossime consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo, raccomanda di non parcheggiare sugli stalli appositamente previsti per i mezzi delle persone con disabilità, al fine di preservare l’accessibilità ai seggi e quindi il diritto di voto di tutti i cittadini.

L ivorno: 60 sanzioni per uso improprio del contrassegno disabili, ritirati 4 pass intestati a persone decedute