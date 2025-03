Livorno, 60enne denunciato per spaccio

Home

18 Marzo 2025

I militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 60enne, con precedenti specifici, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno dapprima svolto un’approfondita attività di monitoraggio nelle aree cittadine e di soggetti di interesse operativo nel corso della quale hanno riscontrato insoliti movimenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, indicatore di un’attività di spaccio. I militari hanno quindi proceduto ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in quattro parti, nonché un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Livorno per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.