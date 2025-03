Livorno, 8 marzo: il corteo di Non Una di Meno attraversa la città per lo sciopero transfemminista (Video)

Livorno, 8 marzo: il corteo di Non Una di Meno attraversa la città per lo sciopero transfemminista

Si è svolta l’8 marzo la manifestazione organizzata da Non Una di Meno in occasione dello sciopero transfemminista proclamato dal movimento e indetto dai sindacati di base. Il corteo, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, è partito da Piazza Grande alle 17:30 e ha attraversato il centro cittadino, percorrendo via Cairoli, piazza Cavour, via Ricasoli e piazza Attias.

Durante il tragitto si sono svolte soste con interventi, performance e momenti di microfono aperto, in cui attiviste e partecipanti hanno ribadito la necessità di una lotta continua contro la violenza patriarcale, il colonialismo, le guerre e ogni forma di oppressione sistemica.

Lo slogan Lotto, Boicotto, Sciopero ha scandito la manifestazione, sottolineando l’importanza di agire su più fronti: la lotta per i diritti, il boicottaggio di aziende coinvolte in conflitti e crisi ambientali, e lo sciopero dal lavoro produttivo e riproduttivo.

La manifestazione si è svolta in un clima di forte partecipazione e determinazione, con un messaggio chiaro: la lotta per l’autodeterminazione, la giustizia sociale e la libertà non si ferma.