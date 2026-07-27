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Cronaca

Livorno, 83° anniversario della caduta del fascismo: Questura e ANPPIA ricordano gli eroi della Liberazione

Cronaca

27 Luglio 2026

Livorno, 83° anniversario della caduta del fascismo: Questura e ANPPIA ricordano gli eroi della Liberazione

Livorno 27 luglio 2026

Il Questore di Livorno, Dott.ssa Giusi Stellino, ha accolto l’invito dell’ANPPIA — rappresentata dal Presidente Nazionale Spartaco Geppetti e dalla Vice Presidente Provinciale Genny De Pas — per la deposizione di una corona di fiori nel piazzale della Questura dedicato ai “Caduti e defunti della Polizia di Stato”.

La cerimonia ha reso omaggio al sacrificio di otto appartenenti all’allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che, guidati dal Sottotenente Vittorio Labate, diedero un contributo fondamentale alla liberazione di Livorno a costo della propria vita: Vittorio Labate, Sottotenente di P.S., Nicola Bucci, Brigadiere di P.S., Giovanni Cannata, Guardia di P.S., Francesco Citro, Guardia di P.S., Washington Copernico, Guardia Ausiliaria di P.S., Orlando Marinai, Guardia Ausiliaria di P.S., Umberto Petrucci, Guardia Ausiliaria di P.S.e Orlando Tonietto, Guardia di P.S.

Custodire la memoria del loro eroismo significa riaffermare con forza i principi di libertà, giustizia e legalità. Questa memoria, nutrita dal sacrificio e dall’esempio dei nostri Caduti in servizio, rappresenta la radice della nostra identità e guida, ogni giorno, l’operato della Polizia di Stato a tutela delle istituzioni democratiche.