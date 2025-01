“Livorno a Due”, il 4 marzo ai Quattro Mori ci saranno anche Fantozzi, Tonut, Forti e Carera

Dopo aver annunciato gli ospiti dei primi due episodi, la produzione ha annunciato che il 4 marzo, in concomitanza con l’uscita del terzo film, torneranno a Livorno i leggendari “4 Moschettieri”.

Alessandro Fantozzi, Flavio Carera, Alberto Tonut e Andrea Forti, il quartetto che ha scritto pagine indimenticabili della storia della Libertas negli anni ’80, saranno presenti per una serata celebrativa che si preannuncia storica.

Il terzo episodio della docuserie, intitolato Il Muro di Livorno, sarà un viaggio tra passato e presente, ripercorrendo due momenti simbolici della storia del basket cittadino.

La linea temporale dedicata al passato, dopo un excursus sulla nascita del tifo organizzato e dei gruppi storici della Curva Sud (Pielle) e Curva Nord (Libertas), si concentrerà sul 1989 anno cruciale che rappresentò un vero e proprio spartiacque per la pallacanestro livornese.

Quell’anno la Pielle inaspettatamente scese in A2 mentre la Libertas sfidò l’Olimpia Milano nella finale scudetto, un confronto rimasto nella storia e che gli autori della docuserie hanno scelto di raccontare in una modalità assolutamente inedita e coinvolgente.

Parallelamente, l’episodio seguirà la linea temporale del presente, raccontando il derby del girone di ritorno della scorsa stagione e l’inizio dei playoff di Pielle e Libertas, che hanno riportato in città l’atmosfera infuocata di quegli anni d’oro.

Due narrazioni intrecciate per celebrare un’unica grande passione: quella per il basket e per la rivalità sportiva che da sempre accende il cuore di Livorno.

La presenza dei “4 Moschettieri” sarà un momento simbolico di grande impatto, un’occasione per riportare in città quegli eroi che hanno reso grande la Libertas e che, con il loro carisma e il loro talento, hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva del basket italiano.

Con cinque episodi settimanali proiettati esclusivamente al cinema, Livorno a Due non è solo una docuserie, ma un evento unico che promette di celebrare non solo lo sport, ma anche la cultura e l’identità di una città intera.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nella leggenda del basket livornese.

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze esclusive e un racconto avvincente, si ripercorrono i momenti cruciali di una rivalità cittadina che ha segnato non solo il parquet,

ma anche la vita della città. Non solo nel passato ma anche e soprattutto nel presente. Il conto alla rovescia prosegue e manca sempre meno.

Tutte le date al Cinema 4 Mori di Livorno a Due

Episodio 1 (titolo: Biscotto?)

17 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

20 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 2 (titolo: Il secondo boom)

24 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

25 febbraio (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 3 (titolo: Il Muro di Livorno)

3 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

4 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 4 (titolo: La fusione)

10 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

13 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Episodio 5 (titolo: La rinascita)

17 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

18 marzo (spettacolo ore 19:00 e 21:00)

Biglietti e abbonamenti 5 ingressi disponibili su www.cinema4mori.it