Livorno: a fuoco auto parcheggiata in viale della Libertà (video)

18 Aprile 2025

Livorno 18 aprile 2025 Livorno: a fuoco auto parcheggiata in viale della Libertà (foto e video)

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di oggi a Livorno, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco mentre era parcheggiata in viale della Libertà. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando un residente ha notato delle strane luci all’interno di una Volkswagen ferma lungo la strada.

“Dal terrazzo ho visto qualcosa di anomalo: sembrava una luce particolare al centro del cruscotto, poi ho capito che si trattava di fiamme e ho chiamato subito il 112”, ha raccontato il testimone che ha dato l’allarme. Dopo le domande di rito per identificare luogo e natura dell’emergenza, la chiamata è stata trasferita ai vigili del fuoco del comando di Livorno, che sono intervenuti con prontezza.

Nel frattempo, sul posto è transitata un’auto della polizia provinciale, il cui equipaggio ha tentato un primo intervento con un estintore. Purtroppo, le fiamme si sono dimostrate troppo intense per essere domate con mezzi di fortuna. Gli agenti hanno quindi provveduto a fermare il traffico per mettere in sicurezza l’area mentre l’incendio riprendeva vigore.

All’arrivo dei vigili del fuoco, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero ad altri veicoli o strutture, evitando conseguenze ben più gravi.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma non risultano feriti. La Volkswagen, invece, ha subito seri danni nella parte anteriore. L’episodio ha attirato l’attenzione di diversi passanti e residenti della zona, rimasti colpiti dalla rapidità con cui il rogo si è sviluppato.

Video: Auto in fiamme, l’inizio dell’incendio e l’arrivo de vigili del fuoco in viale della Libertà

