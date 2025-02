Home

Livorno, a fuoco bisarca nei pressi del casello autostradale della Fi-Pi-Li

4 Febbraio 2025

Livorno 4 febbraio 2025

È tuttora in corso un intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno per un incendio che ha coinvolto una bisarca carica di nove automobili nei pressi del casello autostradale della Fi-Pi-Li.

Sul posto sono intervenuti prontamente una Autopompa e due autobotti provenienti dalle sedi di Livorno e Pisa per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche pattuglie della Polizia di Stato e personale della Società Autostrade, impegnati nella gestione del traffico e nel supporto delle operazioni di spegnimento.

Al momento non si segnalano feriti, le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.