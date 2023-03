Home

“Livorno abbandonata ai delinquenti, arrivano a ferire bambini con armi da taglio”

Cronaca

16 Marzo 2023

Lega: “Sulla sicurezza serve più prevenzione. Scriveremo al Ministro ed incontreremo il Questore”.

Romanu, Ghiozzi, Gasparri (Lega): “Sulla sicurezza serve più prevenzione. Scriveremo al Ministro ed incontreremo il Questore”

LIVORNO 16 marzo 2023

“Con riferimento alla gravissima aggressione armata ai danni di un bambino di 13 anni nel quartiere di Corea, non possiamo che ribadire per l’ennesima volta come il controllo del territorio debba essere al centro dell’azione politica di questo Comune.

Livorno è abbandonata a delinquenti che senza scrupolo scorrazzano senza freni nei quartieri mettendo a segno numerosi furti, spacciando incontrollati ed arrivando fino a ferire bambini con armi da taglio.

Non è pensabile di risolvere il problema esclusivamente a posteriori, rincorrendo per la città i malviventi che ormai hanno già compiuto un determinato delitto; da questo punto di vista ringraziamo comunque Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per l’ottimo lavoro di repressione che stanno portando avanti a Livorno.

Riteniamo che sia necessaria e fondamentale invece una politica di prevenzione per garantire sicurezza costante in tutte le nostre strade cittadine spesso divenute terra di nessuno tra stranieri clandestini e non, e malviventi di ogni genere.

Il Sindaco Salvetti si vanta di aver aumentato l’organico della Polizia Municipale; a questo punto è fondamentale che questo corpo non stia chiuso negli uffici ma torni ad essere operativo sul territorio.

E’ basilare pertanto tornare a riscoprire la figura dei Vigili di Quartiere e presidiare costantemente ogni zona.

Anche il controllo di vicinato, tanto sbandierato da Salvetti e Company quale soluzione per alcuni quartieri cittadini, non è mai stato concretamente sviluppato; dovrebbe invece essere considerata come un’altra valida soluzione preventiva per tenere presidiata la città.

Riteniamo comunque che questo grave fatto di cronaca sia la classica goccia che abbia fatto traboccare il vaso:

la totale assenza di sicurezza non può più attanagliare la nostra città.

Per tanto scriveremo al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed al Sottosegretario di Stato, Nicola Molteni, per rappresentargli questa grave situazione in cui è piombata Livorno.

Al tempo stesso incontreremo il Questore per capire più direttamente e nel concreto le criticità del territorio e quali soluzione nel breve tempo intenda intraprendere per riportare la serenità nelle case dei livornesi”.

E’ quanto dichiarano il Capogruppo Lega Comune di Livorno Carlo Ghiozzi; Michele Gasparri Segretario Lega Sezione di Livorno; Il Responsabile Dipartimento Sicurezza Lega Sezione di Livorno Mario Romanu

