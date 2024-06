Home

Livorno accoglie 47 migranti, Salvetti: “Organizzazione efficiente e grande cuore”

Cronaca

30 Giugno 2024

La nave Life Support di Emergency è arrivata questa mattina nel porto di Livorno, porto assegnato dal Governo Meloni per lo sbarco di 47 migranti stivati in un gommone di 6 metri e tratti in salvo dall’equipaggio della nave di Emergency.

Il sindaco Luca Salvetti commenta così il lavoro svolto dalla dalla protezione civile e le associazioni del territorio che hanno risposto a questa emergenza

“Il lavoro va avanti senza interruzione, l’impegno allo stesso modo è diventato strutturale soprattutto sul fronte dell’accoglienza e della solidarietà.

Oggi Livorno ha accolto la Life Support di Emergency con 47 migranti a bordo e la nostra organizzazione ha risposta con un lavoro di tutti fatto di efficienza e grande cuore”.