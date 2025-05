Home

8 Maggio 2025

Livorno accoglie il “CSI in Tour”: giochi gonfiabili e sport in piazza per i più piccoli

Una giornata di sport, gioco e divertimento all’aria aperta: domenica 11 maggio torna a Livorno il “CSI in Tour”, l’iniziativa itinerante del Centro Sportivo Italiano, che animerà piazza San Jacopo in Acquaviva con attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Il tour, che attraversa oltre quaranta piazze della Toscana, porta con sé uno dei suoi simboli più amati: i giochi gonfiabili, pronti a regalare momenti di svago e allegria ai più piccoli. Ma non sarà solo gioco: al centro della manifestazione anche la promozione dello sport di base e dei suoi valori educativi.

Durante la giornata, le società sportive locali di pallavolo, pallacanestro, ginnastica artistica e ritmica e danza si esibiranno con dimostrazioni e prove pratiche, per far conoscere le proprie attività e incoraggiare bambini e ragazzi ad avvicinarsi allo sport in modo sano, coinvolgente e divertente.

L’appuntamento livornese, organizzato con la collaborazione delle realtà del territorio, si inserisce in un progetto più ampio del CSI, da anni impegnato a diffondere lo sport come strumento di crescita personale, inclusione e partecipazione.

L’ingresso è libero, e l’invito è aperto a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una domenica diversa, all’insegna del movimento, del gioco e della condivisione.