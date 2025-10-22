Home

Livorno accoglie il nuovo presidente del Coni: focus su sport, strutture e futuro

22 Ottobre 2025

Livorno 22 ottobre 2025

Il nuovo presidente del Coni Luciano Buonfiglio in visita a Livorno: “Città simbolo dello sport italiano”

Livorno torna protagonista nel panorama sportivo nazionale grazie alla visita del nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha scelto proprio la città labronica come una delle sue prime uscite ufficiali dopo l’elezione.

Ad accoglierlo il sindaco Luca Salvetti, che ha sottolineato come Livorno rappresenti “una realtà unica nel suo genere, la città più medagliata d’Italia, con una tradizione sportiva profonda e vivace, capace di unire società, atleti e strutture di alto livello”.

La visita ha offerto l’occasione per fare il punto sugli interventi realizzati negli ultimi anni e sulle iniziative che hanno contribuito a rilanciare l’immagine sportiva del territorio, come la Notte Bianca dello Sport e la Biennale del Mare, eventi che hanno consolidato il legame tra sport, cultura e partecipazione cittadina.

Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati anche temi strategici per il futuro, tra cui il progetto della nuova sede del canottaggio sullo Scolmatore e la Casa dello Sport livornese, destinata a diventare un punto di riferimento per atleti, società e giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport.

“Questa visita – ha commentato il sindaco Salvetti – è un segnale importante di riconoscimento per una città che vive lo sport non solo come competizione, ma come strumento di crescita, identità e coesione sociale”.

La presenza di Buonfiglio conferma dunque il ruolo centrale di Livorno nel sistema sportivo italiano, una città che continua a distinguersi per passione, risultati e capacità organizzativa.