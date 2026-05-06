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Cronaca

Livorno accoglie lo scultore Jean-Paul Philippe, poeta della materia

Cronaca

6 Maggio 2026

Livorno accoglie lo scultore Jean-Paul Philippe, poeta della materia

Livorno 6 maggio 2026 Livorno accoglie lo scultore Jean-Paul Philippe, poeta della materia

Il Museo della Città ha ricevuto un ospite d’eccezione: lo scultore francese Jean-Paul Philippe. In una breve sosta a Livorno, nel suo andare tra gli atelier di Parigi e di Asciano, nelle Crete Senesi, l’artista ha accolto l’invito del Museo, accompagnato dalla sua collaboratrice Alessandra Rey, Presidente degli Archivi Ghigo Tommasi.

Valeria Cioni, Responsabile Biblioteche e Musei del Comune di Livorno, ha dato il benvenuto ai due ospiti e ha aperto la visita condotta dalla storica dell’arte Linda Landi della cooperativa Itinera.

Jean-Paul Philippe ha colto con intensità la storia singolare di Livorno e si è soffermato a lungo nella sezione contemporanea, rapito dalla sala del Grande Rettile di Pino Pascali.

Nato a Parigi nel 1944 e formatosi all’Académie des Beaux-Arts di Parigi e al Gabinetto degli Uffizi a Firenze, Jean-Paul Philippe è scultore monumentale e pittore. Le sue «archeologie interiori» nascono nelle cave del mondo, prendono forma negli atelier di Parigi e di Asciano e infine respirano nelle piazze d’Europa e del Mediterraneo.

Le sue opere abitano Bruxelles, Parigi, Lille, Rennes, Il Cairo e molte altre città. Nel 2007 realizza a Parigi «De l’eau à l’air» un’opera monumentale che descrive il ciclo dell’azoto realizzata all’interno del complesso di trattamenti delle acque della regione parigina, opera che unisce funzione ambientale e arte.

Dal 1993 il Site transitoire, complesso monumentale adagiato su una collina di Asciano, è divenuto l’emblema delle Crete Senesi.

Nel 2006 Jean Paul Philippe viene eletto membro associato dell’Accademia Reale delle Belle Arti del Belgio, nella sezione scultura.

L’artista è vincitore del prestigioso Prix Antoine Bourdelle, riconoscimento per l’arte monumentale.

L’incontro conferma l’orientamento del Comune di Livorno di rafforzare la propria apertura culturale internazionale, favorendo il dialogo e lo scambio con artisti e realtà di altri Paesi.