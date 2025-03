Home

Livorno, accordo storico tra Noi Moderati e Partito Animalista: ambiente e diritti al centro

1 Marzo 2025

1 Marzo 2025

Livorno, accordo storico tra Noi Moderati e Partito Animalista: ambiente e diritti al centro

Livorno 1 marzo 2025 Livorno, accordo storico tra Noi Moderati e Partito Animalista: ambiente e diritti al centro

“Non c’è futuro senza lavoro, ambiente e rispetto per gli esseri umani e per gli animali. Abbiamo a cuore il benessere di tutti e crediamo in un futuro più sostenibile e giusto per ogni individuo.”

Con queste parole, espresse con passione dal giovane Segretario comunale e provinciale di “Noi Moderati” di Livorno, Dott.ssa Angelica Macelloni, fresca di nomina per conto del Commissario politico dott. Lorenzo Pascucci, e condivise dalla responsabile del Partito Animalista Italiano (PAI), Dott.ssa Michelle Odelin, nota negli ambienti ambientalisti, è stato suggellato l’accordo fra i due partiti.

Alla presenza di un folto pubblico e di vari esponenti politici cittadini, le due protagoniste dell’accordo hanno esposto le loro idee e progetti.

Si tratta di un’unione che vedrà l’alleanza operare sul territorio e nelle isole, affrontando diversi temi. Per quanto riguarda l’ambiente, il focus sarà sulla lotta alla nuove costruzioni su suoli permeabili e sulla promozione di soluzioni più sostenibili.

Le due forze politiche sono unite nell’intenzione di riqualificare l’esistente, incentivando il recupero e la valorizzazione di strutture abbandonate o di suoli già impermeabilizzati, prima di pensare ad eventuali espansioni.

Solo quando l’ambiente urbano sarà più bello ed efficiente, si considererà l’ampliamento della città con il minimo impatto sul verde urbano.

Inoltre, grazie alle iniziative di sensibilizzazione generale, anche nelle scuole, verranno presentate proposte che si trasformeranno in progetti concreti da condividere con le amministrazioni comunali. Michelle Odelin ha dichiarato: “Il PAI, collaborando con Noi Moderati, partito di centro che è al governo, intende perseguire la sua missione di eliminare ogni forma di crudeltà verso gli animali, contrastare la vivisezione e difendere i diritti degli animali.”

L’intervento di Angelica Macelloni sul tema ambiente chiarisce: “Noi siamo per una cultura del lavoro e della sostenibilità. Non siamo contro lo sviluppo e saremo sempre dalla parte delle aziende che operano nel settore edile, come in tutti gli altri settori, l’amministrazione dovrebbe però proporre progetti più virtuosi, ci battiamo per proteggere i suoli rimasti permeabili e vogliamo che invece siano favorite le ristrutturazioni e il rilancio delle tante costruzioni da recuperare.”

Questo accordo, il primo in Italia, ha raccolto molti consensi e “farà da apripista ad altri accordi in altre città d’Italia”, affermano le due protagoniste dell’evento.

