Livorno agli onori di “Echappées belles”, lo storico magazine di France 5 dedicato ai viaggi

16 Settembre 2024

Livorno 16 febbraio 2024 – Livorno agli onori di “Echappées belles”, lo storico magazine di France 5 dedicato ai viaggi

Mai come negli ultimi tre anni Livorno è stata oggetto di attenzione, curiosità e voglia di scoperta da parte di giornalisti e testate nazionali e internazionali attratti dalla sua originale storia e da quella autenticità che ne fanno a pieno titolo la rappresentante di una Toscana diversa, una “Toscana che non ti aspetti”.

Ultima in ordine di tempo a parlare della nostra città è stata France 5, il canale della tv pubblica francese a vocazione culturale e educativa, all’interno della sua storica trasmissione “Échappées belles” – alla lettera “Belle fughe” – andata in onda sera (sabato 14 settembre) alle 21.00 per la conduzione di Jerome Pitorin, presentatore notissimo in Francia, Svizzera e Belgio dove France 5 viene diffusa. A curare la relazione con la redazione della trasmissione è stata Toscana Promozione Turistica – l’agenzia regionale preposta alla promozione dei territori e dei prodotti turistici regionali – attraverso la sua antenna estera francese.

A fare da Cicerone a Pitorin – che si alterna alla conduzione del magazine tv a Sophie Jovillard, Tiga e Ismaël Khelifa – a Livorno è stato il maestro Cristiano Grasso, fondatore e direttore del coro Spring Time. Il perché di questa sua funzione, fuori dalle sue competenze strettamente musicali, l’abbiamo chiesto a lui stesso.

“Tutto è partito da un annuncio che ho trovato su Facebook – racconta Grasso – ‘Échappées belles’ cercava qualcuno che potesse accompagnarli alla scoperta di Livorno, ma che avesse anche relazione con il tessuto associazionistico e sociale della città come prevede il taglio ‘verità’ della trasmissione. Mi sono quindi candidato e dopo ben tre colloqui sono stato scelto come il più adatto.

Ho accompagnato la troupe nella scuola elementare Lambruschini-Bartolena dove insegno, al Mercato centrale, in piazza della Repubblica per raccontare del Voltone, su un gozzo dell’Ardenza durante un allenamento, poi alla Terrazza Mascagni e infine alla scalinata di Antignano, dove il giro si è terminato con l’incontro col coro Spring Time e la presentazione dell’iniziativa ‘Mare di ricordi’ di Mario Bartoli.

È stata una bellissima esperienza – conclude Grasso – che ha visto anche momenti divertenti. Come quando, in Piazza della Repubblica, Jerome Pitorin è stato assediato da un gruppo di croceristi francesi suoi fan per avere un autografo: a riprova della notorietà sua e della trasmissione”.

Oltre a Livorno, i novanta minuti del documentario hanno trattato anche di altri luoghi della regione, a partire ovviamente dal capoluogo; ma è ad una serie di immagini selezionate di Livorno, con Grasso che accompagna il conduttore sulla Terrazza Mascagni, che è stato affidato il trailer (https://bit.ly/3zk2ELG) diffuso sul canale Facebook ufficiale di “Échappées belles” accreditato di quasi 450mila followers. L’intero documentario, invece, non è purtroppo visibile in Italia, ma rimane a disposizione di milioni di appassionati di viaggi in Francia, Svizzera e Belgio sulla piattaforma di France TV.

