Home

Cronaca

Aree pubbliche

Livorno al Centro, come cambia la mobilità nella settimana del festival

Aree pubbliche

25 Maggio 2022

Livorno al Centro, come cambia la mobilità nella settimana del festival

Livorno, 24 maggio 2022

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio torna “Livorno al Centro”, festival di arte, cultura, spettacolo, organizzato dall’associazione culturale RIKI in compartecipazione con il Comune di Livorno e con la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni.

Per permettere lo svolgimento della rassegna, in alcune zone interessate dagli eventi la viabilità subirà modifiche.

Queste le disposizioni per venerdì 27 maggio:

dalle ore 19 alle ore 24 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza Matteotti nel tratto compreso tra il civico 39 e l’intersezione con via Montebello, con relativa abrogazione degli spazi sosta ivi presenti per i veicoli al servizio delle persone disabili che saranno recuperati nelle immediate vicinanze;

dalle ore 20 alle ore 23 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Sardi nel tratto compreso tra il civico 23 e l’intersezione con via Ricasoli dalle ore 20 alle ore 23

dalle ore 21 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione forzata in via Malta in corrispondenza del perimetro lato sud del fabbricato corrispondente ai civici 11 – 13, con relativa abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa.

Sabato 28 maggio, dalle ore 21 alle ore 24, invece, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Jacopo in Acquaviva nel tratto compreso tra i civici 138 – 142, con relativa abrogazione degli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin