Livorno al centro dell’interesse di tour Operator internazionali grazie al Buy Tuscany

7 Ottobre 2025

Livorno 7 ottobre 2025 Livorno al centro dell'interesse di tour Operator internazionali grazie al Buy Tuscany

Si chiamano “post tour” e rappresentano un’occasione di conoscenza dei territori offerta a tour operator di tutto il mondo in arrivo nella nostra regione in occasione del Buy Tuscany, il più importante evento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica toscana e domanda internazionale.

A conclusione dell’evento, che quest’anno si è svolto dal 29 settembre al primo di ottobre in Costa degli Etruschi, le Comunità di ambito turistico della Toscana sono state invitate ad organizzare un tour alla scoperta del proprio territorio. L’occasione è stata immediatamente còlta dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, DMO (Destination Management Organization) dell’ambito Livorno comprendente, oltre al capoluogo, anche l’isola di Capraia e Collesalvetti.

La disponibilità all’organizzazione del “fam trip” (il viaggio di familiarizzazione con la destinazione) da parte della Fondazione ha prodotto la richiesta di visita espressa da diciotto tour operator provenienti da USA, Cina, India, Brasile, Gran Bretagna, Armenia, Lituania, Australia, Repubblica Ceca, Ucraina, Giappone e Danimarca. Il 2 e 3 ottobre questi sono stati accompagnati alla scoperta del territorio grazie ad un tour esclusivo appositamente organizzato.

L’Ambito di Livorno è risultato il più richiesto tra i 28 che compongono il territorio regionale, confermando il trend di crescita di interesse anche internazionale per una destinazione che sfrutta come tutte il brand “Toscana”, ma che al tempo stesso si caratterizza come sui generis nel panorama regionale. Da qui il titolo attribuito a questo “post tour” del Buy Tuscany: “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”.

Gli ospiti, provenienti da Venturina – dove il 1° ottobre si sono svolti gli appuntamenti già calendarizzati tra buyer esteri e seller toscani del Buy Tuscany – hanno avuto il primo impatto con Livorno grazie al suggestivo tour in battello dei Fossi Medicei, seguito da una visita altrettanto stimolante al Mercato delle Vettovaglie, uno dei più belli e il più grande per volume d’Europa.

Nel pomeriggio, hanno visitato l’iconica Terrazza Mascagni e l’Acquario di Livorno per poi spostarsi al Museo civico Giovanni Fattori di Villa Mimbelli, uno dei più significativi del movimento artistico dei Macchiaioli che attualmente ospita la mostra “Giovanni Fattori. Un rivoluzionario in pittura” in occasione del bicentenario della nascita dell’artista.

Il giorno successivo la visita è stata dedicata alla scoperta della Fortezza Nuova, con il suo parco recentemente recuperato e l’immersione in questo gioello difensivo voluto dai Medici nel cuore della città alla fine del Cinquecento. Con l’utilizzo di visori immersivi e proiezioni, i partecipanti sono stati accompagnati in un viaggio emozionante dalle origini di Livorno fino alla visione aerea virtuale del Pentagono del Buontalenti e del quartiere Venezia. La visita in Fortezza Nuova si è conclusa con una degustazione di prodotti del territorio in abbinamento a vini locali a cura di Fisar Livorno.

Il gruppo si è poi diviso in due per la visita ai murales presenti in città o per sperimentare, con il supporto dell’Associazione tortai livornesi – CNA, la preparazione dell’iconica “torta di ceci”.

Il pomeriggio del 2 ottobre è stato infine consacrato alla scoperta dell’Acquedotto di Colognole con una visita tra i ponti, gli archi e le scalinate disegnati da Pasquale Poccianti che si aprono inaspettatamente tra i boschi dell’alta Val di Morra.

