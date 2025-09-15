Livorno al Centro, verrà premiato Christian Volpi per aver valorizzato e promosso con la propria attività l’identità livornese 

Home

15 Settembre 2025

In questa edizione di Livorno al Centro, l’evento conclusivo del Festival sarà la premiazione dei talenti livornesi che si svolgerà in Piazza XX Settembre. A ricevere la medaglia d’oro del Festival sarà il giovane canoista paraolimpico Cristian Volpi

Christian verrà premiato per aver valorizzato e promosso con la propria attività l’identità livornese

Volpi nasce a Livorno il 4/11/1998 e già all’età di dieci anni inizia il suo percorso sportivo come atleta di canoa, passione che porterà avanti per il resto della

vita.

Il 12 maggio del 2021, a seguito di un brutto incidente stradale, Cristian subisce un’amputazione bilaterale transfemorale. Subito dopo l’incidente la sua

preoccupazione fu come poter tornare il prima possibile in canoa, con il desiderio di tornare a gareggiare ai massimi livelli.

Ed è così, che nel giro di tre anni, Cristian si è distinto a livello internazionale per la sua capacità e il suo talento, tanto da entrare a far parte del “Gruppo

Sportivo Paralimpico Difesa” come atleta professionista, centrando inoltre l’obiettivo delle Paralimpiadi e concludendole da finalista all’età di 25 anni.

Chiaramente gli obietti futuri sono ambiziosi e sono tanti, gare di paracanoa internazionali, scrivere la propria storia in un libro, farne anche un documentario e centrare l’obiettivo della medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

La reazione di Cristian all’incidente è stata piena di forza di volontà e pensiero positivo, il suo incoraggiante atteggiamento si può riassumere nella sua frase “Avrò anche perso le gambe in quell’incidente, ma credo di aver acquistato un’enorme consapevolezza di ciò che banalmente chiamiamo vivere e di come si possa godere al meglio di questo paradiso terreno.

Quale è il messaggio che voglio mandare attraverso la mia storia..? Resilienza, Amore, Forza e Coraggio”.

In questa decima edizione del Festival, la premiazione dei talenti livornesi inizierà Domenica alle ore 19,00 in Piazza XX Settembre.

