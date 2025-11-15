Home

Cronaca

15 Novembre 2025

Livorno, al Parco del Mulino siglata intesa per favorire l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down

Livorno, 15 novembre 2025

Un protocollo d’intesa per favorire l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down: è quanto hanno siglato stamani Cgil, Cisl, Uil, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Confcommercio e Confesercenti a Livorno presso Il Parco del Mulino. L’obiettivo dell’accordo è favorire l’integrazione socio-lavorativa attraverso percorsi strutturati e supportati (orientamento al lavoro, percorsi di formazione, tirocini e eventuali assunzioni) e promuovere l’autonomia, la dignità e l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down.

L’intesa mira inoltre a sensibilizzare le aziende sull’importanza dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, supportare il processo di inserimento dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori e facilitare la collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni. Le imprese identificheranno ruoli e attività lavorative compatibili con le competenze delle persone inserite e nomineranno un tutor aziendale che avrà il compito di affiancare la persona con sindrome di Down per facilitarne l’inserimento all’interno dell’organizzazione lavorativa.

Il protocollo d’intesa ha una valenza di 2 anni. Un accordo importante per promuovere una cultura del lavoro inclusiva e creare un modello condiviso di accoglienza e inserimento lavorativo. Questo è solo il punto di partenza. L’obiettivo è estendere il protocollo non solo ad altre associazioni datoriali e dunque ad altri settori, ma anche ad altre forme di svantaggio lavorativo.

Cgil, Cisl, Uil, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Confcommercio, Confesercenti