Livorno, al Parco del Mulino siglata intesa per favorire l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down
Un protocollo d’intesa per favorire l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down: è quanto hanno siglato stamani Cgil, Cisl, Uil, Associazione Italiana Persone Down (AIPD), Confcommercio e Confesercenti a Livorno presso Il Parco del Mulino. L’obiettivo dell’accordo è favorire l’integrazione socio-lavorativa attraverso percorsi strutturati e supportati (orientamento al lavoro, percorsi di formazione, tirocini e eventuali assunzioni) e promuovere l’autonomia, la dignità e l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down.
L’intesa mira inoltre a sensibilizzare le aziende sull’importanza dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, supportare il processo di inserimento dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori e facilitare la collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni. Le imprese identificheranno ruoli e attività lavorative compatibili con le competenze delle persone inserite e nomineranno un tutor aziendale che avrà il compito di affiancare la persona con sindrome di Down per facilitarne l’inserimento all’interno dell’organizzazione lavorativa.
Il protocollo d’intesa ha una valenza di 2 anni. Un accordo importante per promuovere una cultura del lavoro inclusiva e creare un modello condiviso di accoglienza e inserimento lavorativo. Questo è solo il punto di partenza. L’obiettivo è estendere il protocollo non solo ad altre associazioni datoriali e dunque ad altri settori, ma anche ad altre forme di svantaggio lavorativo.
