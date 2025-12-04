Livorno, al plesso San Gaetano un presepe contro la guerra realizzato dagli studenti con Emergency

Home

4 Dicembre 2025

LIVORNO 4 dicembre 2025 Livorno, alla scuola Rodari un presepe contro la guerra realizzato dagli studenti con Emergency

Un presepe che parla di pace, speranza e solidarietà. È quello creato dagli studenti della scuola De Amicis – plesso San Gaetano a Livorno e inaugurato il 1° dicembre 2025 nell’atrio dell’istituto, grazie alla collaborazione con il Gruppo Emergency Livorno. Un progetto educativo e simbolico che vuole lanciare un messaggio forte contro tutte le guerre del mondo.

Un presepe fatto di simboli: pace, speranza e denuncia

Gli alunni hanno costruito un presepe ricco di significati, disponendo vari oggetti su un grande telo militare. Ogni elemento è stato scelto per rappresentare un valore o una denuncia.

Rami di ulivo : simbolo universale di speranza.

Colombe bianche : rappresentano la pace e il desiderio di un futuro senza violenza.

Una tavola con la scritta “Pace” incisa nel legno : un messaggio destinato a durare nel tempo.

Un caschetto militare da bambino pieno di fiori : un richiamo ai bambini soldato che in molte parti del mondo vivono la guerra reale, non quella dei giochi.

Un fucile spezzato e un carro armato distrutto: simboli della volontà di fermare ogni forma di conflitto.

A dominare il presepe, l’immagine forte e toccante di una donna con il velo e un bambino in braccio, fotografati in un ospedale di Emergency. Una figura che vuole rappresentare tutte le madri e tutti i bambini che oggi soffrono per fame, malattie e guerra.

Un Bambinello africano ferito: simbolo delle vittime dei conflitti

Nel presepe non manca il Bambinello: gli studenti hanno scelto di rappresentarlo come un bambino africano, adagiato su un letto di rami d’ulivo e con alcune fasciature sul corpo. Una scelta che riflette la tragica realtà dell’Africa, il continente dove si concentra il maggior numero di conflitti armati.

Il Bambinello diventa così il simbolo di tutti i bambini feriti, nel corpo e nella mente, dalla violenza della guerra.

Al via una raccolta fondi per Emergency

Accanto all’opera, la scuola avvierà nei prossimi giorni una raccolta fondi destinata agli ospedali di Emergency impegnati proprio in Africa, dove medici e operatori lavorano ogni giorno per soccorrere le popolazioni colpite dalla guerra.

Esposizione aperta fino all’Epifania

Il presepe è visitabile presso la sede di via San Gaetano 19 e resterà esposto fino all’Epifania, offrendo a studenti, famiglie e cittadini un’occasione per riflettere su pace, diritti e solidarietà.

