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Livorno al Salon Mondial du Tourisme di Parigi presenta l’offerta del territorio al mercato francese

Cronaca

14 Marzo 2026

Livorno al Salon Mondial du Tourisme di Parigi presenta l’offerta del territorio al mercato francese

Livorno 14 marzo 2026 Livorno al Salon Mondial du Tourisme di Parigi presenta l’offerta del territorio al mercato francese L’Ambito Livorno al Salon Mondial du Tourisme di Parigi: Fondazione LEM prosegue l’impegno nelle grandi fiere di primavera

Presso lo stand di Toscana Promozione Turistica, la DMO livornese presenta l’offerta del territorio al mercato francese. Il percorso di promozione proseguirà poi in Mugello e a Padova.

Iniziata con successo la partecipazione della Fondazione LEM (Livorno Euro Mediterranea) al Salon Mondial du Tourisme di Parigi, apertosi ieri presso il centro fieristico Paris Expo Porte de Versailles. All’interno dello spazio istituzionale realizzato da Toscana Promozione Turistica, la Destination Management Organization (DMO) dell’Ambito Livorno è impegnata nel presentare le eccellenze del territorio al pubblico francese, in un evento che si conferma tra i più rilevanti d’Europa con oltre 73.000 visitatori attesi.

La presenza a Parigi rappresenta una tappa fondamentale di una strategia di internazionalizzazione che ha visto la Fondazione LEM protagonista nei principali appuntamenti turistici della stagione. L’evento BtoC di Parigi, rivolto al grande pubblico, ha permesso di promuovere la destinazione e al tempo stesso di interagire con importanti attori del settore, compresi primari soggetti dell’editoria turistica francese come Routard, Petit Futé, Guide Michelin e altri. Occasioni di valore arricchite da incontri inaspettati e umanamente coinvolgenti, come quello con due fratelli livornesi ultrasettantenni, trasferitisi a Parigi nel 1962, che hanno voluto testimoniare agli operatori di Fondazione LEM l’attaccamento per la loro città natale anche a distanza di 65 anni.

L’attività, iniziata con la partecipazione alla BIT di Milano e alla fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera a febbraio, è proseguito recentemente con il debutto dell’Ambito alla BTM di Bari. In ogni occasione, l’obiettivo è stato quello di consolidare il posizionamento di Livorno come destinazione autentica e al tempo stesso innovativa, capace di attrarre flussi turistici qualificati e diversificati.

A Parigi, gli operatori della Fondazione stanno valorizzando un modello di accoglienza che unisce il patrimonio storico-culturale della città a un catalogo di esperienze legate al turismo sostenibile e outdoor e all’offerta gastronomica. La proposta livornese incontra l’interesse di un mercato, quello francese, particolarmente attento alle nuove frontiere del turismo esperienziale, dai tour nautici ai percorsi enogastronomici.

Il percorso di valorizzazione del territorio vedrà una prosecuzione in Toscana con la partecipazione a Sharing Tuscany, l’evento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica che si terrà in Mugello il 16 e 17 marzo. Questa manifestazione rappresenterà un’ulteriore occasione per favorire l’incontro tra l’offerta dell’Ambito Livorno e la domanda nazionale, attraverso una fitta agenda di incontri con oltre 90 buyer italiani tra agenzie di viaggio e tour operator.

Il calendario di marzo prevede quindi l’appuntamento di Padova, dove dal 27 al 29 marzo la Fondazione LEM sarà presente alla Fiera del Cicloturismo. In questa sede, il focus si sposterà su un segmento su cui l’Ambito ha deciso di attestarsi: il cicloturismo. La fiera di Padova, primo evento in Italia interamente dedicato a questo settore, permetterà di promuovere i percorsi naturalistici e le infrastrutture dedicate ai cicloviaggiatori, consolidando la strategia di destagionalizzazione dei flussi intrapresa dalla Fondazione.

La stagione delle grandi fiere della Fondazione LEM culminerà con la partecipazione al Seatrade Cruise Global, il principale evento mondiale del settore crocieristico, a Miami Beach dal 13 al 16 aprile. Questa missione rappresenta il compimento di un percorso di interscambio strategico con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: una sinergia già espressasi durante il Salone di Parigi, dove l’Autorità è stata ospite dello spazio di Fondazione LEM allo stand di Toscana Promozione Turistica. Questo asse permetterà alla DMO livornese di presidiare la fiera statunitense con una visione integrata, promuovendo il territorio non più solo come scalo logistico d’eccellenza, ma come destinazione turistica esperienziale di primo piano.