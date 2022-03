Home

Cronaca

Ambiente

Livorno al top nella raccolta differenziata dei RAEE: primi in Toscana, quinti in Italia

Ambiente

31 Marzo 2022

Livorno al top nella raccolta differenziata dei RAEE: primi in Toscana, quinti in Italia

Livorno 31 marzo 2022

Il Centro di coordinamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche diffonde i dati 2021 e posiziona Livorno e provincia a livelli di eccellenza nazionale

Con un valore di 10,87 kg/ab e un incremento del 18,5% rispetto allo scorso anno Livorno e provincia conquistano il primato regionale nella raccolta pro capite dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e salgono fino al quinto posto nella classifica nazionale.

Lo evidenzia con la 14a edizione del rapporto annuale il Centro di coordinamento RAEE; l’istituzione che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei rifiuti tecnologici in Italia.

In totale nel 2021 sono state raccolte a Livorno e provincia e avviate a riciclo di materia ben 3.607 tonnellate di RAEE; con un significativo + 40% nella raccolta dei cosiddetti R3, cioè televisori e monitor di computer.

“E’ un risultato che conferma quanto di buono stiamo facendo sul versante dell’economia circolare e, più nello specifico, su quello della raccolta differenziata dei rifiuti.

Commenta così Giovanna Cepparello, assessore all’Ambiente del Comune di Livorno che prosegue.

Il ringraziamento più sentito va però ai livornesi che stanno facendo la loro parte cogliendo e valorizzando gli sforzi dell’amministrazione comunale e di AAMPS nel rendere disponibili nuovi servizi erogati proprio tenendo conto delle esigenze rappresentate dall’utenza.

Tra questi segnalo il Centro Ambientale Mobile che nei suoi appuntamenti periodici è frequentatissimo e permette di accedere ad un’ulteriore opportunità per disfarsi di oggetti non più utilizzati da avviare al riutilizzo o al corretto smaltimento”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS aggiunge:

“Tra i servizi più utilizzati dai livornesi segnalo anche il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti e dei RAEE; prenotabile con una semplice telefonata al numero verde 800-031.266

Il servizio con solo 3 giorni in media di attesa, risulta particolarmente apprezzato dall’utenza.

Anche i Centri di raccolta in via Cattaneo a La Rosa e in via degli Arrotini al Picchianti sono particolarmente apprezzati.

Questo grazie alle campagne promozionali che stiamo incrementando ma anche per l’efficacia dell’organizzazione messa in campo e l’efficienza e la disponibilità offerta dal nostro personale

Infine ricordo che recentemente abbiamo aperto il Centro del riuso creativo ‘EVVIVA’ proprio accanto al Centro di Raccolta ‘Livorno sud’; che sta riscuotendo un progressivo interesse da parte dei livornesi e non solo”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin