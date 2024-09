Home

Cronaca

Livorno: Al via il 25° Campionato di Pesca a Canna Fissa per Diversamente Abili

Cronaca

19 Settembre 2024

Livorno: Al via il 25° Campionato di Pesca a Canna Fissa per Diversamente Abili

Livorno 19 settembre 2024 – Livorno: Al via il 25° Campionato di Pesca a Canna Fissa per Diversamente Abili

Sabato 2 1 settembre 2024 si terrà a Livorno il 25° Campionato di Pesca a Canna Fissa per diversamente abili, organizzato dal CRAL AT Livorno in collaborazione con l’A.S.Ha.L. e con il patrocinio del Comune di Livorno. L’evento si svolgerà presso il Lago La Bua, con inizio della gara previsto per le ore 15:30.

La manifestazione è un’occasione importante per promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. Durante la gara, i partecipanti potranno godere di una merenda offerta dagli organizzatori. La competizione terminerà alle 17:30 con la stesura della classifica finale e la premiazione, dove tutti i concorrenti riceveranno un riconoscimento per il loro impegno.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i referenti dell’evento ai seguenti numeri:

Simone Lanfranca: 338 8444857

Luca Vecce: 339 3518928

Stefano Barsanti: 340 4731681

Presidente Marco Vignale: 348 7465655

Segreteria CRAL: 0586 888083 | atlcircololivorno@gmail.com