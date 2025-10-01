Home

Livorno, al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2025

1 Ottobre 2025

Livorno, 1 ottobre 2025

L’Ufficio Statistica del Comune di Livorno ricorda che da lunedì 6 ottobre 2025 prenderà il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie. Quest’anno il Comune di Livorno partecipa a tre diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista”, “Areale – componente A” e “Areale – componente L2”, coinvolgendo circa 5.400 tra individui e famiglie.

Cosa è il censimento permanente?

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Questi i casi che si possono verificare nel Comune di Livorno:

la famiglia trova in cassetta una lettera di Istat e – nel caso di edifici condominiali – una locandina del Censimento affissa, che la invitano a compilare il questionario concordando un appuntamento col rilevatore assegnato o recandosi personalmente al Centro Comunale di Rilevazione (fa parte del campione della rilevazione detta "Areale-A") dal 6 ottobre al 18 novembre;

la famiglia riceve una lettera personalizzata da Istat che la invita a compilare il questionario online (fa parte del campione della rilevazione detta "da lista") dal 6 ottobre al 9 dicembre;

l'individuo riceve una lettera personalizzata da Istat che lo invita a compilare il questionario online (fa parte del campione della rilevazione detta "Areale-L2") dal 6 ottobre all'11 novembre;

la famiglia o l'individuo non ricevono alcuna lettera (non fanno parte del campione)

Nel territorio del Comune di Livorno sarà operativo il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) dal 29 settembre al 23 dicembre 2025, cui i cittadini campionati potranno rivolgersi per informazioni o per il supporto alla compilazione del questionario. Inoltre, dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025, saranno operativi 30 rilevatori e rilevatrici, riconoscibili grazie al tesserino Istat, per lo svolgimento delle interviste a domicilio.

Il CCR si trova in piazza del Municipio, 1 e sarà aperto nei seguenti giorni: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00. Per contatti: 0586 820620 / statistica@comune.livorno.it

Cosa succede se i cittadini non compilano i questionari in autonomia?

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2025 le famiglie e gli individui che non avranno ancora compilato il questionario online o che lo avranno fatto in maniera incompleta saranno contattati da un rilevatore del Comune, riconoscibile tramite tesserino, per un’intervista telefonica o faccia a faccia.

È obbligatorio rispondere alla rilevazione? È prevista una sanzione?

Sì, è obbligatorio. L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 9 marzo 2022 di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata, per la rilevazione “da lista”, ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 9 marzo 2022.

Quali sono i riferimenti di legge?

Regolamento (CE) del 9 luglio 2008, n. 763/2008;

Reg. (UE) 2017/712 della Commissione del 20/04/2017;

Reg. (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23/05/2017;

L. 27/12/2017, n. 205 (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) art. 1, commi 227 – 237 : indizione e finanziamento.

D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”.

Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 D.Lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico (art. 9 D.Lgs. n. 322/1989) e – con riferimento al trattamento di dati personali – sottoposte alla normativa vigente: Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25 maggio 2018; D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (allegato A. 3 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ai sensi delle norme citate, titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat; responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il referente della Società incaricata della gestione del numero verde 800.188.802, i responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento.

Informazioni e Contatti ISTAT

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:

Rivolgersi al Numero Verde unico di Istat (gratuito) 1510. Il servizio è attivo tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dal 29 settembre al 23 dicembre 2025 dalle ore 09:00 alle ore 21:00

(gratuito) 1510. Il servizio è attivo tutti i giorni (dal lunedì al sabato) dal 29 settembre al 23 dicembre 2025 dalle ore 09:00 alle ore 21:00 Scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

censimento.lista2@istat.it → se hai ricevuto una lettera personalizzata con indicato in alto a sinistra la chiave indagine 02493

censimento.lista@istat.it → se hai ricevuto una lettera personalizzata con indicato in alto a sinistra la chiave indagine 02494

censimento.areale@istat.it → se hai ricevuto una lettera non personalizzata con indicato in alto a sinistra la chiave indagine 02493