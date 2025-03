Home

Eventi

Livorno, al via la prevendita per il Tuscany Medieval Festival: appuntamento il 9-10-11 maggio 2025 alla Fortezza Nuova con novità internazionali

Eventi

2 Marzo 2025

Livorno, al via la prevendita per il Tuscany Medieval Festival: appuntamento il 9-10-11 maggio 2025 alla Fortezza Nuova con novità internazionali

Livorno 2 marzo 2025 Livorno, al via la prevendita per il Tuscany Medieval Festival: appuntamento il 9-10-11 maggio 2025 alla Fortezza Nuova

La magia del Medioevo torna a rivivere nella splendida cornice della Fortezza Nuova di Livorno con la seconda edizione del Tuscany Medieval Festival, in programma dal 9 all’11 maggio 2025. L’attesa per questo evento unico nel suo genere è finalmente terminata: è ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per partecipare a tre giorni di storia, spettacolo e cultura.

Organizzato dalla White Company A.P.S., il festival promette un’esperienza ancora più ricca e internazionale rispetto alla prima edizione. Il motto “Benvenuti nella storia” non è casuale: l’obiettivo dell’evento è quello di trasportare i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo, immergendoli completamente nell’atmosfera medievale.

Un’esperienza a 360 gradi nel Medioevo

Il Tuscany Medieval Festival non si limita a essere una rievocazione storica, ma un vero e proprio percorso esperienziale pensato per far vivere il Medioevo sotto ogni aspetto. Dalle suggestive giostre e tornei cavallereschi agli spettacoli di sbandieratori, bardi e menestrelli, fino ad artisti di strada e giochi di fuoco, tutto contribuirà a ricreare la magia di un’epoca passata.

Per gli appassionati di storia e cultura, il festival offre anche un’ampia sezione dedicata alla didattica e alle conferenze, con esperti che guideranno il pubblico alla scoperta delle tradizioni medievali, dell’artigianato storico e delle vicende epiche che hanno segnato quel periodo.

Un evento adatto a tutti

Il Tuscany Medieval Festival è pensato per famiglie, appassionati e curiosi, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. L’organizzazione ha strutturato un programma che permetta ai visitatori di trascorrere l’intera giornata all’interno della Fortezza Nuova, godendo delle varie attrazioni e delle numerose esperienze proposte. Inoltre, gli animali domestici sono i benvenuti, per rendere l’evento accessibile davvero a tutti.

Un parterre di ospiti internazionali

Uno degli elementi che renderanno speciale questa edizione sarà la presenza di importanti gruppi e personalità del panorama medievale europeo, alcune delle quali saranno in Italia in esclusiva per il Tuscany Medieval Festival. Tra i grandi nomi annunciati:

Magna Charta (16 paesi)

Knights in Battle (Inghilterra)

Michael Sadde (Francia)

Omer Nusret (Turchia)

Compagnia di Ferrara Aguile d’Este (Grecia)

English Heritage (Inghilterra)

Un’opportunità unica per vedere dal vivo esibizioni e dimostrazioni di alcuni dei migliori gruppi di rievocazione medievale d’Europa.

Un evento tra storia e spettacolo

La location della Fortezza Nuova non è stata scelta a caso: con il suo fascino storico, rappresenta il luogo perfetto per ricreare l’atmosfera di un’autentica cittadella medievale. L’intero percorso del festival è stato pensato per essere circolare, in modo che i visitatori possano immergersi nella storia da qualsiasi punto scelgano di iniziare la loro esperienza.

L’evento rappresenta un perfetto connubio tra divertimento e approfondimento culturale, offrendo un’occasione imperdibile per grandi e piccini di avvicinarsi alla storia in modo coinvolgente e spettacolare.

Come partecipare

I biglietti sono già disponibili in prevendita, e viste le premesse di questa edizione si prevede una grande affluenza. Gli organizzatori invitano quindi gli interessati ad acquistare il proprio ticket con anticipo per assicurarsi l’accesso a questa straordinaria esperienza.

Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi a varcare le porte del tempo. Il Medioevo vi aspetta alla Fortezza Nuova di Livorno dal 9 all’11 maggio 2025!

Livorno, al via la prevendita per il Tuscany Medieval Festival: appuntamento il 9-10-11 maggio 2025 alla Fortezza Nuova con novità internazionali