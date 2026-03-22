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Cronaca

Livorno, al via lavori ASA per migliorare l’efficienza del trattamento reflui. le modifiche alla viabilità

Cronaca

22 Marzo 2026

Livorno, al via lavori ASA per migliorare l’efficienza del trattamento reflui. le modifiche alla viabilità

Livorno 22 marzo 2026 Livorno, al via lavori ASA per migliorare l’efficienza del trattamento reflui. le modifiche alla viabilità

ASA SpA comunica che, nell’ambito dei lavori di collegamento tra l’impianto fanghi di zona Picchianti e l’impianto Paduletta di via Enriques, si svolgeranno attività operative nell’area interessata.

Tali interventi sono finalizzati al miglioramento dell’efficienza del sistema di trattamento e gestione dei reflui e si inseriscono, inoltre, nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR “HUB Livorno Fanghi FORSU Biometano”, contribuendo al raggiungimento dei relativi obiettivi.

Per consentire i lavori in condizioni di sicurezza, con efficacia dalle ore 9 del 24 marzo alle ore 18 del 24 aprile 2026 saranno istituiti:

il divieto di transito veicolare in via Nord nella corsia con direzione di marcia via Firenze – via Provinciale Pisana, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori e veicoli diretti presso la sede E-distribuzione; il divieto di transito veicolare in via Firenze nella corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra in via Nord, con relativo adeguamento della lanterna semaforica di riferimento; le direzioni consentite diritto e destra in conseguenza del provvedimento di cui al paragrafo 2.; le direzioni consentite destra e sinistra in via Federigo Enriques, con relativo adeguamento della lanterna semaforica di riferimento; il limite massimo di velocità in 30 km/h in via Nord ed in via Provinciale Pisana (entrambi i sensi di marcia) all’altezza dell’intersezione con via Nord; il divieto di sosta con rimozione forzata in via Provinciale Pisana in prossimità del civico 551, eccetto mezzo operativo dell’impresa esecutrice dei lavori, con relativo restringimento di carreggiata; il divieto di transito agli autoarticolati in via Nord; la direzione obbligatoria “diritto” per gli autoarticolati in via Provinciale Pisana all’altezza dell’intersezione con via Nord (per entrambi i sensi di marcia), in conseguenza del provvedimento di cui al paragrafo 7.; il divieto di transito pedonale nel marciapiede lato civici dispari di via Nord per metri lineari 30 in prossimità dell’intersezione con via Provinciale Pisana; l’abrogazione dell’attraversamento.