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Livorno, alla Fortezza Nuova arriva “SOUND BRIDGE”: il concerto-spettacolo che unisce le grandi hit di sempre alle emozioni del presente

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28 Luglio 2026

Livorno, alla Fortezza Nuova arriva “SOUND BRIDGE”: il concerto-spettacolo che unisce le grandi hit di sempre alle emozioni del presente

Livorno 28 luglio 2026 Livorno, alla Fortezza Nuova arriva “SOUND BRIDGE”: il concerto-spettacolo che unisce le grandi hit di sempre alle emozioni del presente

Ci sono canzoni che non appartengono a un’epoca. Restano vive, attraversano le generazioni e continuano a raccontare qualcosa di noi, ogni volta in modo diverso. È da questa idea che nasce SOUND BRIDGE, il concerto-spettacolo in programma mercoledì 29 luglio alle ore 22 nella suggestiva cornice della Fortezza Nuova di Livorno.

Non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio tra musica, memoria ed emozioni. Sul palco salirà il Jubilation & Friends, un coro di cinquanta voci dirette da Luca Del Tongo, pronto a dare nuova energia ad alcuni dei brani più iconici della musica internazionale, trasformandoli in un racconto capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Da Aretha Franklin agli ABBA, dagli U2 a Phil Collins, passando per Stevie Wonder, Cynthia Erivo e molti altri artisti che hanno segnato la storia della musica, ogni interpretazione diventerà il tassello di una narrazione che guarda al futuro senza dimenticare il passato.

Il cuore di SOUND BRIDGE è proprio questo: costruire un ponte tra epoche, generazioni e sensibilità diverse. Le canzoni, intervallate da riflessioni, storie e suggestioni, diventano lo spunto per interrogarsi sul tempo che viviamo, sui ricordi che ci accompagnano e sul futuro che stiamo costruendo.

Uno spettacolo capace di alternare energia e delicatezza, grandi emozioni e momenti di riflessione, grazie alla forza espressiva di un grande coro che promette di trasformare ogni brano in un’esperienza collettiva.

La splendida atmosfera della Fortezza Nuova farà da cornice a una serata destinata a conquistare non solo gli appassionati di musica, ma chiunque ami lasciarsi sorprendere da uno spettacolo che va oltre il concerto tradizionale.

Perché alcune melodie non smettono mai di parlare. E quando cinquanta voci si uniscono per raccontarle, possono trasformarsi in qualcosa di ancora più grande: un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare.