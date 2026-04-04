Livorno, allacciamento alla rete idrica in via Lando Conti, 4 giorni di lavori
Livorno 4 aprile 2026 Livorno, allacciamento alla rete idrica in via Lando Conti, 4 giorni di lavori
ASA informa la cittadinanza che , dal 7 al 10 aprile, sarà impegnata in lavori di allacciamento alla rete idrica in via Lando Conti.
Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, durante i giorni di intervento saranno istituiti alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità:
– il senso unico di marcia in via Lando Conti (direzione via dei Pelaghi – via Peppino Impastato);
– il limite massimo di velocità “30 km/h” nell’area interessata dai lavori;
– l’abrogazione della fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via Lando Conti (direzione via Peppino Impastato – via dei Pelaghi).