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Livorno, all’Approdo la presentazione di “Rivoluzione non binaria”: un viaggio nell’enbyfemminismo

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27 Marzo 2026

Livorno, all’Approdo la presentazione di “Rivoluzione non binaria”: un viaggio nell’enbyfemminismo

Livorno 27 marzo 2026 Livorno, all’Approdo la presentazione di “Rivoluzione non binaria”: un viaggio nell’enbyfemminismo

Un appuntamento dedicato al dialogo, alla conoscenza e all’approfondimento delle identità contemporanee. Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, a L’Approdo, si terrà la presentazione del libro “Rivoluzione non binaria – Viaggio nell’enbyfemminismo” di Lou Ms Femme.

L’incontro si svolgerà presso la sala conferenze del CRED e offrirà al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autorə del volume, in un percorso che unisce dimensione personale, storica e antropologica. Il libro propone infatti un viaggio che parte dai moti di Stonewall riots e si estende fino a realtà culturali lontane come le isole Samoa, per esplorare le radici del binarismo di genere, il suo legame con il colonialismo e le dinamiche che hanno portato alla nascita dell’enbyfobia.

Attraverso dati, riflessioni e testimonianze dirette, l’opera si presenta come uno strumento divulgativo capace di aprire nuove prospettive sull’enbyfemminismo e sulle trasformazioni dei movimenti femministi contemporanei. L’iniziativa rappresenta così un’occasione di incontro e confronto su temi sempre più centrali nel dibattito sociale e culturale.

L’evento è promosso dal Coordinamento LGBTQIA+ Livorno Rainbow nell’ambito del progetto “Orizzonti Queer”, sostenuto dalla Regione Toscana attraverso i fondi della Rete Ready e realizzato con il patrocinio del Comune di Livorno.

La presentazione assume inoltre un significato simbolico particolare, collocandosi in prossimità del Transgender Day of Visibility, la giornata internazionale dedicata alla visibilità transgender, celebrata ogni anno il 31 marzo.