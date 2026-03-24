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Livorno, allarme bomba in banca: artificieri in azione per una borsa sospetta, ma era vuota

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24 Marzo 2026

Livorno, allarme bomba in banca: artificieri in azione per una borsa sospetta, ma era vuota

Livorno 24 marzo 2026 Livorno, allarme bomba in banca: artificieri in azione per una borsa sospetta, ma era vuota

Momenti di tensione nella mattinata a Livorno, dove un sospetto allarme bomba ha fatto scattare un imponente dispositivo di sicurezza nel centro cittadino. L’episodio si è verificato intorno alle 10.30 all’interno della filiale della banca BPM in via Marradi, all’angolo con piazza Attias.

A far scattare l’allarme è stata la presenza di una borsa ritenuta sospetta all’interno dell’istituto di credito. Il personale della banca ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza, contattando le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute rapidamente le volanti della Polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Misericordia di Livorno. L’area è stata messa in sicurezza, con gli agenti impegnati a delimitare la zona e ad allontanare i numerosi curiosi che nel frattempo si erano avvicinati.

Come previsto dal protocollo in questi casi, è stato richiesto l’intervento degli artificieri, incaricati di verificare il contenuto della borsa e scongiurare eventuali rischi per la sicurezza pubblica.

Dopo le operazioni di controllo, l’allarme è fortunatamente rientrato: la borsa è risultata completamente vuota. Nessun pericolo, dunque, ma solo tanta apprensione per una situazione che, per circa un’ora, ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e commercianti della zona.

L’episodio si conclude quindi senza conseguenze, ma conferma l’importanza della tempestività nelle segnalazioni e dell’efficacia dei protocolli di sicurezza in situazioni potenzialmente critiche.