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Livorno, Amadio e Perini (FdI) a Salvetti: “la tassa di soggiorno finanzi municipale e foto-trappole”

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6 Giugno 2026

Livorno, Amadio e Perini (FdI) a Salvetti: “la tassa di soggiorno finanzi municipale e foto-trappole”

Livorno 6 giugno 2026 Livorno, Amadio e Perini (FdI) a Salvetti: “la tassa di soggiorno finanzi municipale e foto-trappole”

Utilizzare una parte del gettito della tassa di soggiorno per rafforzare la sicurezza urbana, finanziare gli straordinari della polizia locale e acquistare nuove foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti. È questa la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marcella Amadio e Alessandro Perini attraverso un’interpellanza rivolta all’amministrazione comunale.

Al centro dell’iniziativa vi è l’applicazione delle disposizioni contenute nel recente Decreto Sicurezza che, secondo i due esponenti di opposizione, offre ai Comuni nuove opportunità per investire nel presidio del territorio e nel contrasto al degrado urbano.

«Il sindaco Salvetti intende applicare la norma del Decreto Sicurezza che consente di destinare i fondi della tassa di soggiorno proprio alla sicurezza della città?», chiedono Amadio e Perini. «Il problema sicurezza e del decoro urbano sono fortemente sentiti dai livornesi, per questo, insieme al collega Alessandro Perini, ho presentato un’interpellanza per chiedere un cambio di passo immediato e concreto, sfruttando le grandi opportunità messe a disposizione dal decreto sicurezza. Si tratta di una norma di buonsenso e mi auguro che l’amministrazione comunale sarà disponibile ad accogliere le nostre istanze».

Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia, la normativa consentirebbe oggi agli enti locali di utilizzare una quota dell’imposta di soggiorno per finanziare direttamente attività legate alla sicurezza urbana.

«Oggi infatti i Comuni hanno uno strumento formidabile in più: la legge, infatti, consente di destinare una quota del gettito dell’imposta di soggiorno direttamente al finanziamento della sicurezza urbana. Questo significa poter potenziare il corpo di Polizia Locale, finanziare i turni di lavoro straordinario e assumere personale a tempo determinato, superando i vecchi vincoli di spesa che bloccavano le varie amministrazioni».

Nell’interpellanza viene inoltre sollevato il tema della videosorveglianza cittadina. Amadio e Perini chiedono all’amministrazione un quadro dettagliato sullo stato degli impianti attualmente presenti sul territorio.

«Inoltre chiediamo a Salvetti di fare totale chiarezza sullo stato della videosorveglianza comunale. Troppo spesso sentiamo parlare di telecamere che poi, all’atto pratico, risultano obsolete o non funzionanti. Vogliamo un report chiaro sullo stato degli impianti e un piano di manutenzione serio».

Un altro punto riguarda il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che continua a interessare diversi quartieri della città. Per questo i due consiglieri propongono di utilizzare parte delle risorse disponibili anche per incrementare i sistemi di controllo.

«Infine chiediamo di sapere se il Comune di Livorno intenda finalmente avvalersi di queste risorse per presidiare il territorio. Chiediamo che queste risorse siano destinate anche all’acquisto di ulteriori fotot-rappole per cogliere sul fatto gli incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti ovunque, infischiandosene delle regole, devastando il decoro dei nostri quartieri. Se il turismo porta risorse, tali risorse devono contribuire a garantire sicurezza e decoro per la città».

Attraverso l’interpellanza, Fratelli d’Italia chiede quindi all’amministrazione comunale di valutare l’utilizzo delle nuove possibilità previste dal Decreto Sicurezza per rafforzare il controllo del territorio, migliorare il decoro urbano e incrementare gli strumenti a disposizione della polizia locale.