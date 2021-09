Home

"Livorno amica delle api", approvata mozione Perini (Lega)

7 Settembre 2021

“Livorno amica delle api”, approvata mozione Perini (Lega)

Livorno 7 settembre 2021

Il consigliere comunale della Lega, Alessandro Perini commenta l’approvazione all’unanimità della sua mozione in consiglio comunale su “Livorno amica delle api”

“Approvata all’unanimità del Consiglio Comunale la mozione della Lega che ha l’obiettivo di preservare la popolazione delle api e di sostenere il settore dell’apicoltura”.

“Questa mozione di apicoltura urbana, orientata verso i temi ambientali ed ecologici, si pone l’obiettivo la diffusione di modelli responsabili per migliorare la qualità dell’ambiente e la salvaguardia delle api” (Gianluca Di Liberti- vicepresidente del Consiglio Comule).

Il provvedimento impegna l’Amministrazione Comunale a provvedere ad avviare una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle api e la diffusione di modelli di apistica urbana con arnie da ubicare in luoghi idonei.

La mozione è stata approvata inoltre con alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle, accolti e rilanciati dall’assessore Rocco Garufo, vista la complessità della declinazione in ambito urbano, con una collaborazione da stabilire con l’Università di Pisa e la Regione Toscana.

Da sottolineare come ha osservato il consigliere leghista Carlo Ghiozzi, “anche con la consulenza delle categorie di settore”.

“Le api e gli insetti pronubi sono indispensabili alla vita sulla terra in quanto responsabili della dell’impollinazione della maggior parte delle colture che producono cibo e prodotti per l’industria.

Si stima che senza di essi sparirebbe il 70% dei prodotti alimentari che troviamo al supermercato”

Negli ultimi anni purtroppo si registrano notevoli perdite di alveari a causa di numerosi fattori, come, ad esempio; l’insorgere di malattie o parassiti che colpiscono sempre con maggior virulenza, l’uso di fitofarmaci in violazione della normativa vigente e la mancanza di habitat naturali e pascoli”.

Livorno approva all’unanimità una mozione che, sollecitata dal Dipartimento Provinciale Agricoltura-Lega, segue alla presentazione e approvazione all’unanimità presso altri comuni della provincia di Livorno. Collesalvetti ha approvato la mozione già dal 2019, a Rosignano Marittimo è in dirittura di arrivo grazie al consigliere Roberto Biasci.

Un esempio virtuoso ci giunge da Piombino.

Il Comune di Piombino ha, infatti, predisposto arnie per le api nel Parco del Falcone, in collaborazione con scuole primarie e centri di ricerca.

I responsabili del Dipartimento, a commento della mozione presentata, hanno ricordato quante semplici azioni si potrebbero mettere in atto per la salvaguardia delle api: “mettere sui balconi vasi fioriti con essenze amiche delle api, ma anche le iniziative di informazione per i cittadini e la semina nei parchi di essenze adatte per insetti impollinatori, col fine di ricostituire la biodiversità dell’area verde. Ricreare un “parco campagna” può diventare anche un modello didattico, come l’installazione in area verde di una “casetta delle api” funzionale a progetti didattici”. Sottolineano, infine, che nelle aree pubbliche urbane non deve essere fatto uso di pesticidi.

Il Commissario Provinciale della Lega Manfredi Potenti, con i responsabili di Dipartimento Provinciale, Laura Petreccia e Vito Capogna, seguono con attenzione e proposte operative per il settore apistico sui vari segmenti comunali, regionali e ministeriali. Ed in tal senso si rendono disponibili a collaborazioni sul proseguo del progetto.”

