Livorno ancora al tappeto: il Poggibonsi espugna l’Ardenza 1-0

23 Marzo 2025

Doveva essere la partita del riscatto, l’occasione per lasciarsi alle spalle il clamoroso crollo per 7-1 contro il Ghiviborgo. E invece, il Livorno incassa un altro duro colpo. Stavolta è il Poggibonsi a far inginocchiare gli amaranto, imponendosi con il minimo scarto (0-1) e lasciando ancora una volta il pubblico dell’Ardenza con l’amaro in bocca.

Se la classifica continua a sorridere al Livorno, con un vantaggio ancora rassicurante di 11 punti a sei giornate dalla fine, la sconfitta contro i giallorossi rappresenta un nuovo campanello d’allarme. La vittoria del Foligno sul Siena (2-0) accorcia leggermente le distanze, ma il problema principale è lo stato di forma della squadra amaranto, che sembra aver perso smalto e certezze. La situazione ha spinto alcuni rappresentanti della Curva Nord a richiamare a colloquio alcuni giocatori al termine della partita, un segnale di crescente malumore tra i tifosi.

La cronaca del match

Il Livorno parte con il giusto atteggiamento, cercando di imporre il proprio gioco sin dai primi minuti. Dopo poco più di un minuto, Russo impegna Pacini con un tiro insidioso. Al 9’ è Dionisi a sfiorare la traversa con una conclusione potente, mentre al 17’ Brenna ci prova, ma il suo tentativo viene deviato in corner.

Gli amaranto tornano a farsi pericolosi al 32’ con un cross invitante di Risaliti su cui Rossetti manca la deviazione per pochi centimetri. Poco dopo, è ancora Dionisi a tentare la giocata personale, ma Pacini si oppone con sicurezza.

Nella ripresa, il Poggibonsi si affaccia per la prima volta nell’area amaranto al 46’ con un tiro di Belli, ben controllato da Cardelli. Ma è solo il preludio al gol del vantaggio ospite, che arriva un minuto dopo: Dionisi perde un pallone sanguinoso a centrocampo, Cecconi lancia in profondità Bellini, che salta Brenna e fredda Cardelli sul primo palo. Un’azione letale che manda in visibilio i tifosi giallorossi e getta nello sconforto quelli livornesi.

Il Livorno ha l’opportunità di rimettere in parità il match subito dopo, quando Cecconi, nel tentativo di liberare l’area, colpisce maldestramente il palo della propria porta. Al 53’ Marinari trova il gol del pareggio, ma la gioia amaranto dura solo pochi istanti: l’arbitro annulla la rete per un presunto fallo sul portiere. Indiani prova a rimescolare le carte con un triplo cambio al 65’, inserendo Malva, Bellini e Arcuri per Russo, Hamlili e Siniega, ma la manovra del Livorno resta sterile.

Nel finale, Malva prova a inventarsi qualcosa, ma la sua conclusione al 90’ termina fuori di poco. Così, il Poggibonsi porta a casa tre punti preziosi, mentre il Livorno deve fare i conti con un’altra prestazione opaca e una tifoseria sempre più delusa. Ora servono risposte immediate per evitare che la crisi si trasformi in un vero e proprio incubo.

LIVORNO – POGGIBONSI 0-1

LIVORNO (3-4-2-1):

Cardelli; Risaliti, Brenna, Siniega (64’ Arcuri); Bonassi (83’ Frati), Bacciardi, Hamlili (64’ Bellini F.), Marinari; Russo (64’ Malva), Dionisi; Rossetti.

Poggibonsi (3-5-2):

Pacini; Martucci, Borri, Fremura; Cecconi, Bigica (80’ Marcucci), Valori (94’ Salvadori), Mazzolli, D’Amato (El Dib); Belli (80’ Boganini), Vitiello (44’ Bellini L.).

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno

RETE: 47′ Bellini

Foto: Unione Sportiva Livorno 1915 / Foto Novi

