Livorno, ancora rifiuti abbandonati: in via De Pazzi, materasso e frigorifero scaricati in strada

31 Luglio 2025

Ancora una scena di degrado urbano in via Andrea De Pazzi, proprio di fronte alla storica Dogana d’Acqua.

I residenti e passanti si sono trovati davanti all’ennesimo abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti: assi di legno derivanti da mobilio smontato, un materasso e persino un frigorifero giacciono in strada, ammassati senza criterio lungo il marciapiede e parte della carreggiata.

I pannelli di legno sono stati appoggiati al muro che costeggia la via, mentre materasso e frigorifero sono stati lasciati in mezzo alla strada, ostacolando parzialmente il passaggio e creando una situazione potenzialmente pericolosa per la circolazione.

Non è la prima volta che la zona si ritrova a fare i conti con l’inciviltà di chi scambia la città per una discarica a cielo aperto. L’area, già segnalata più volte per episodi simili, sembra diventata una zona franca per gli scarichi abusivi, in cui si ignora deliberatamente ogni regola e buon senso.

I cittadini, esasperati, chiedono interventi concreti e tempestivi: più controlli, telecamere e sanzioni, ma anche una comunicazione più incisiva sui servizi di ritiro a domicilio già attivi, affinché nessuno possa più dire di non sapere come disfarsi correttamente degli ingombranti.

La speranza è che l’Aamps intervenga rapidamente per la rimozione dei rifiuti e che l’amministrazione comunale possa individuare strumenti efficaci per prevenire questi comportamenti incivili, che deturpano il decoro urbano e danneggiano l’intera comunità.

Nel frattempo, la strada resta deturpata, trasformata ancora una volta in un simbolo di incuria e disinteresse per il bene comune.

