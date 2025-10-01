Home

Cronaca

Livorno approva la mozione per un mare accessibile a tutti: un passo storico verso l’inclusione

Cronaca

1 Ottobre 2025

Livorno approva la mozione per un mare accessibile a tutti: un passo storico verso l’inclusione

Livorno 1 ottobre 2025 Livorno approva la mozione per un mare accessibile a tutti: un passo storico verso l’inclusione

Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato la mozione promossa da Livorno Civica per garantire l’accesso al mare anche alle persone con disabilità o mobilità ridotta. Un risultato importantissimo, frutto di un percorso partecipato e condiviso, che rappresenta un vero e proprio traguardo per i diritti, l’inclusione e la qualità della vita in città.

La mozione, sottoscritta anche da Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico, nasce da un confronto pubblico avvenuto il 14 maggio scorso durante la Biennale del Mare – BluLivorno, che ha visto la partecipazione di numerose associazioni locali e degli assessori Viola Ferroni (Demanio Marittimo), Andrea Raspanti (Coesione Sociale) e Giovanna Cepparello (Accessibilità e PEBA) . Da quel dialogo sono emerse idee e proposte concrete, poi tradotte in un documento politico che ha trovato il pieno sostegno del consiglio comunale.

Con l’approvazione della mozione, l’amministrazione comunale si impegna a:

Avviare un confronto con i gestori degli stabilimenti balneari, per promuovere una cultura dell’accessibilità e valorizzare le buone pratiche già attive sul territorio;

Attivarsi presso il Governo affinché gli interventi per l’accessibilità siano inclusi nei bandi previsti dal Decreto Concorrenza;

Istituire una formazione annuale per gli operatori balneari, finalizzata a migliorare i servizi rivolti alle persone con disabilità;

Realizzare interventi strutturali alla spiaggia dei Tre Ponti, per garantire la piena accessibilità della struttura balneare pubblica, in sinergia con tecnici specializzati e associazioni del terzo settore.

“ Ringraziamo l’amministrazione Comunale che si è mostrata motivata a perseguire gli obbiettivi fissati dalla mozione, continuando il percorso verso l’accessibilità iniziato in questi anni, con l’approvazione e l’inizio della messa in pratica del PEBA.

L’approvazione di questa mozione è un segnale forte e concreto dell’impegno della città per l’inclusione,” dichiara Livorno Civica, promotrice dell’iniziativa. “Il mare deve essere un diritto per tutte e tutti, non un privilegio per pochi.

Con questo atto, Livorno si candida a diventare un modello di turismo accessibile e sport inclusivo a livello regionale. Vogliamo che Livorno acquisisca la Bandiera Lilla, segno tangibile e pubblico di questo impegno.

Il sostegno ricevuto da AVS e PD ha rafforzato il percorso della mozione e dimostra come, su temi di civiltà e diritti, sia possibile costruire convergenze politiche ampie e significative. L’inclusione è un’occasione di crescita per l’intera comunità, vogliamo una città dove nessuno resti indietro, dove ogni cittadino possa vivere il mare come spazio di libertà, benessere e partecipazione.”

Livorno approva la mozione per un mare accessibile a tutti: un passo storico verso l’inclusione