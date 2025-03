Livorno: Approvata Variazione di Bilancio per Interventi sui Lavori Pubblici, ecco i principali interventi

Home

14 Marzo 2025

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, è stata approvata una variazione di bilancio che prevede misure significative per il settore dei lavori pubblici. L’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Mirabelli, ha illustrato gli interventi previsti, sottolineando come questa manovra sia frutto di un confronto attento tra gli assessori e i diversi settori coinvolti. L’obiettivo è quello di rafforzare la programmazione delle opere pubbliche e rispondere alle nuove esigenze della città.

Tra i principali interventi finanziati spiccano:

Restauro conservativo di Porta San Marco con un investimento di 300.000 euro per preservare uno dei simboli storici della città.

Riqualificazione del sistema museale cittadino, con 465.000 euro destinati a Villa Mimbelli e al Museo Fattori. Nello specifico, i fondi saranno impiegati per il restauro della sala Pollastrini (90.000 euro), il rifacimento dell’illuminazione della mostra del Museo Fattori (191.000 euro) e gli adeguamenti impiantistici di Villa Mimbelli e dei Granai (100.000 euro). Inoltre, è stato previsto un incremento di 84.000 euro per l’appalto già in corso a Villa Mimbelli.

Adeguamento delle palestre scolastiche, con uno stanziamento di 600.000 euro che interesserà tre impianti: la Palestra Lambruschini, la Palestra Follati e la Palestra Del Chicca.

Manutenzione straordinaria della scuola Borsi, per un totale di 305.000 euro.

Adeguamento sismico di edifici scolastici, con un finanziamento di 60.000 euro.

Demolizione delle baracchine di Piazza Garibaldi (via del Pettine), con una spesa di 40.000 euro.

Progetto “Scuole in Natura”, che prevede un investimento di 44.000 euro, cofinanziato dalla Regione Toscana con ulteriori 86.000 euro.

Efficientamento energetico della struttura sportiva La Bastia, con un finanziamento di 172.500 euro e un cofinanziamento ministeriale di 977.500 euro.

Interventi sul plesso scolastico di via Bois, per un importo di 500.000 euro.

Smaltimento amianto rinvenuto nel cantiere dell’impianto sportivo di via San Marino (Cubone), con un investimento di 115.000 euro.

Supporto esterno per la progettazione della nuova RSA di Montenero, con uno stanziamento di 60.000 euro.

“Questa variazione di bilancio – ha dichiarato Mirabelli – rappresenta un passo concreto per il miglioramento delle infrastrutture cittadine, con particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’efficienza energetica.”

