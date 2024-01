Home

Cronaca

Livorno, arrestato cittadino extracomunitario irreperibile da tempo

Cronaca

28 Gennaio 2024

Livorno, arrestato cittadino extracomunitario irreperibile da tempo

Livorno 28 gennaio 2024 – Livorno, arrestato cittadino extracomunitario irreperibile da tempo

Personale del Commissariato di P.S. di Piombino impiegato nel quotidiano servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio del 26 gennaio u.s., nei pressi del locale nosocomio, ha individuato un cittadino marocchino del 74, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti ed evasione, senza fissa dimora e da diverso tempo irreperibile al quale vi era a suo carico un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesse dal Tribunale di Livorno per anni 4 e giorni 25 e la multa di € 10.000, con l’applicazione altresì della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Livorno.