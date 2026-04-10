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Cronaca

Livorno, arrestato per stalking e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna

Cronaca

10 Aprile 2026

Livorno, arrestato per stalking e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna

Livorno 10 arile 2026 Livorno, arrestato per stalking e violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna

Nella mattinata di mercoledì 1° aprile a Livorno, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo nato nel 1991 con l’accusa di atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. A suo carico è scattata anche la denuncia per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando la donna ha contattato la Centrale Operativa della Polizia riferendo che l’ex compagno si era presentato alla sua abitazione e, facendo uso della forza, era riuscito a introdursi all’interno dell’appartamento.

Una volta entrato, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento violento nei confronti della donna, allontanandosi soltanto dopo aver saputo che erano state chiamate le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli equipaggi della Sezione Volanti, che hanno prestato soccorso alla vittima e avviato le ricerche del soggetto.

La situazione, tuttavia, non si è conclusa con il primo intervento. Intorno alle 12, infatti, una nuova richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa, questa volta da parte della madre della donna, che segnalava il ritorno dell’uomo presso l’abitazione.

Gli agenti, già presenti nella zona proprio in seguito al precedente episodio, sono intervenuti tempestivamente. All’arrivo della polizia, l’uomo avrebbe tentato la fuga: secondo quanto riferito, avrebbe infilato le mani in tasca estraendo una bomboletta di spray al peperoncino, puntandola verso gli operatori, per poi lanciarsi dalla finestra dell’appartamento, situato al primo piano, cadendo a terra.

Nonostante la caduta, avrebbe cercato ancora di scappare tentando di scavalcare la recinzione del giardino per raggiungere la strada pubblica, ma è stato bloccato dagli altri agenti che stavano cinturando l’area.

Durante le fasi del fermo l’uomo avrebbe opposto una forte resistenza, cercando di colpire i poliziotti con pugni. Solo grazie all’intervento congiunto di quattro operatori è stato possibile contenerlo e procedere all’arresto.

La Polizia ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto dei diritti dell’indagato, la responsabilità dovrà essere accertata in sede giudiziaria con eventuale sentenza definitiva.